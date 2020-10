Vinicius quiere el triplete y avisa: "Ahora soy otro jugador"

El delantero brasileño repasa la actualidad del Real Madrid y valora su momento de forma en una entrevista con RMTV.

Vinicius Junior, autor de dos goles decisivos en el inicio de la temporada del , ha concedido una entrevista en RMTV donde repasa la actualidad del equipo blanco y en la que valora su gran momento de forma, avisando que ahora es "otro jugador" y revelando que sueña con "ganar el triplete" con los merengues.

"Estoy muy contento con mi momento"

"Sí, estoy muy bien, muy contento con mi momento. También con el del equipo, que está líder. Tenemos que seguir así, mejorando las cosas que no estamos haciendo en los partidos en esta temporada diferente porque sólo tuvimos un amistoso y cuesta arrancar. Cuando volvamos del parón de selecciones, vamos a estar mejor para poner al Madrid en el top" , dijo el internacional por Brasill.

En cuanto a su golazo frente al , señaló: "Controlé muy bien, entonces tuve tiempo para pensar y mirar dónde podía poner el balón. Puse al Madrid 0-1 y después conseguimos ganar el partido, que es lo más importante".

"Soy otro jugador"

Además, Vinicius recordó: "Llegué con 18 años y habiendo jugado sólo uno en , así que todo era nuevo para mí. Estaba aprendiendo y sigo haciéndolo para ayudar al Madrid. Soy otro jugador. La gente del Madrid me ayuda para que pueda ayudar ahora y en el futuro".

Según Vinicius, ahora no tiene "miedo de perder el balón y voy a seguir así, adelante, para que todas las personas crean cada vez más en mí. Este atrevimiento ayuda mucho cuando estamos perdiendo y empatando".

"Benzema es un ídolo"

Sobre su entendimiento con Karim Benzema, comentó: "Karim es un ídolo, es un honor jugar con él. Siempre que estoy con él hablamos de qué puedo mejorar, también a qué me puede ayudar. Cuando llegué no me conocía y ya me ayudaba, y ahora sigue, me dice que esté tranquilo y me ayuda a elegir mejor la jugada. Es uno de los mejores con los que he jugado en mi vida. Es un sueño jugar con Karim y con todos los jugadores que están aquí. Aprovecho mucho todos los momentos con todos y escucho mucho porque ayudan. Ellos saben que escucho mucho y aprendo con ellos".

Sobre Zinedine Zidane , 'Vini' sólo tuvo palabras de elogio: "Es un honor trabajar con él, habla mucho con nosotros, pone las cosas muy claras y da minutos a todos los jugadores, que es lo más importante, tener a toda la plantilla tranquila porque sabemos que vamos a jugar y tener minutos".

Nuevo dorsal

Vinicius ahora lucirá el dorsal 20, y recuerda ese número de su debut en Brasil: "Debuté con él en Flamengo y me dio mucha suerte. Pude cambiarlo y, como Asensio se quedó el 11, me quedé yo el 20. Creo que me está dando suerte (risas)".

En cuanto al Clásico con el , que se disputará sin público, afirmó: "Todo será muy raro, pero tendremos que estar más concentrados y atentos. Es un partido que puede definir, como la temporada pasada, un campeonato. Aunque no esté la afición en el Camp Nou, desde casa nos va a dar la energía que necesitamos para nuestra cabeza y nuestro corazón".

Ganar el triplete

Por último, Vinicius reveló su deseo: "Sin duda, ganar el triplete, ganar todos los títulos posibles. Vamos a poner nuestra cabeza y nuestro corazón para conseguirlo".