Vinicius paga el precio de su bajón y Mourinho amenaza con el castigo

Aumenta la presión sobre el brasileño Vinicius Junior dentro del Real Madrid, en medio de la caída de su nivel y de que no ofrece el rendimiento esperado, pese a haber conseguido un nuevo contrato que se extiende hasta el año 2032, mientras se aguarda la postura del entrenador José Mourinho ante la continuidad de este bajón.

Según el diario español "Sport", Vinicius Junior renovó su contrato este verano hasta el año 2032, tras largas negociaciones, y alcanzar un acuerdo no fue algo sencillo, pero el jugador brasileño logró conseguir su objetivo y obtener una ampliación de su contrato con cifras astronómicas.

José Mourinho recibió con agrado el anuncio de la renovación del contrato, tras convencerse de su capacidad para lograr que el jugador ofrezca lo mejor de sí al 100%; sin embargo, el estado físico y técnico de Vinicius está completamente alejado del nivel óptimo acorde con el salario que se espera de él.

Vinicius solo ha marcado un gol en 8 partidos, con 7 encuentros en la Liga española y uno en la Liga de Campeones de Europa, y su único tanto llegó durante la contundente victoria sobre la Real Sociedad por 4-1.

Y pese a que el entrenador siempre lo defiende ante los medios de comunicación, sus actos dentro del campo reflejan una postura diferente, ya que Mourinho lo sustituyó el domingo durante el derbi, después de que el equipo se viera obligado a completar el partido con diez jugadores tras la expulsión de Huijsen.

Diomande fue el jugador elegido por el entrenador, de modo que el protagonista del fichaje valorado en 140 millones de euros tuvo la oportunidad de participar y se mostró, como mínimo, más activo que Vinicius, quien careció de eficacia ofensiva y estuvo por completo ausente en las labores defensivas.

Mal comportamiento en el derbi

Vinicius no ofreció el apoyo defensivo necesario a Cucurella, lo que convirtió a Giuliano Simeone en el dueño de la banda derecha del Atlético de Madrid.

Y con Mbappé jugando y presente al mismo ritmo, al igual que Bellingham, Vinicius fue la estrella sobre la que recayó la elección para ser sustituido.

Vinicius aceptó la decisión de Mourinho de forma positiva, en una escena completamente distinta a su comportamiento hacia Xabi Alonso durante el partido del Clásico la temporada pasada, cuando mostró su malestar por ser sustituido.

Vinicius es consciente de que Mourinho no es un rival fácil de tratar, y por ello no buscará provocar problemas con su entrenador, al menos por el momento.

El jugador ya había sido sustituido también durante el enfrentamiento ante el Elche, pero en circunstancias completamente distintas, ya que el marcador señalaba una ventaja del Real Madrid por 2-0, y parecía que el partido se encaminaba hacia su resolución, antes de que las cosas se complicaran en los últimos minutos.

El delantero del Real Madrid necesita recuperar su nivel rápidamente, pues de lo contrario la paciencia de la afición podría agotarse, y quizás el asunto se extienda también al entrenador.

La afición del estadio Santiago Bernabéu ya le ha dedicado silbidos en varias ocasiones, además de que algunos de sus actos fuera del campo no gozan de aceptación.

La decisión de Vinicius, junto a Mbappé y Konaté, de vestir una camiseta de apoyo a Ceuta no fue bien recibida por un amplio sector de la afición del Real Madrid.

Una gran decepción

Vinicius tiene 26 años y es una figura enormemente controvertida; ya en su momento el presidente Florentino Pérez se vio obligado a afrontar una situación difícil con el jugador, después de que amenazara con marcharse, lo que provocó un deterioro en la relación entre ambas partes.

Vinicius logró conseguir su objetivo de obtener un contrato descomunal, pero actualmente no ofrece el nivel que se esperaba de él, lo que ha causado una gran decepción.

Carlo Ancelotti convocó al jugador para los próximos partidos amistosos de la selección brasileña, en los que disputará dos encuentros en territorio australiano ante la selección local, además de otro enfrentamiento contra la India en Calcuta.

Estos partidos podrían ayudar al jugador a recuperar la confianza en sí mismo lejos del ambiente que rodea al Real Madrid, y esto, como mínimo, es lo que espera José Mourinho, que aguarda volver a ver a la estrella brasileña en su mejor momento.

Quedaron ya muy lejos los días en los que algunos pedían que se le concediera a Vinicius el Balón de Oro, pues después de haber sido un destacado candidato a ganar el premio en el año 2024, su nombre está ahora completamente fuera del foco de atención.

Y en los estadios, el jugador se ha visto obligado a soportar los cánticos de la afición en su contra con la expresión "balón de playa", pero lo más difícil radica en que la propia afición de su equipo ha empezado a tenerlo en el punto de mira.

Vinicius no tiene más opción que cambiar su comportamiento para recuperar la confianza de la afición, pero Mourinho no será indulgente con él si incumple la disciplina o muestra falta de compromiso dentro del terreno de juego.



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