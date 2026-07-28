Vinícius no, Arsenal quiere cerrar su fichaje prioritario en cuestión de días

El Arsenal busca alcanzar un acuerdo con el Newcastle United por el fichaje del brasileño Bruno Guimaraes antes de que termine la presente semana.

El diario inglés "Metro" informó de que Guimaraes ya ha aceptado el traspaso para unirse al Arsenal, y ha comunicado al Newcastle su deseo de incorporarse al equipo del entrenador Mikel Arteta este verano.

El Newcastle rechazó el mes pasado la oferta inicial presentada por el Arsenal por valor de 55 millones de libras esterlinas, que se dio a conocer a través de intermediarios.

A ello siguió una propuesta del campeón de la Premier League por valor de 70 millones de libras esterlinas, pero el Newcastle también rechazó la oferta.

Se espera que el Arsenal logre avances de cara a cerrar el acuerdo con una oferta superior a los 75 millones de libras esterlinas.

El Arsenal considera prioritario el fichaje de Guimaraes para reforzar el centro del campo, y quiere alcanzar un acuerdo con el Newcastle antes de que termine el presente mes de julio.

Algunos informes de prensa habían señalado durante los últimos días que el brasileño Vinicius Junior, estrella del Real Madrid, también se encuentra en el radar del Arsenal, pero el club londinense quiere resolver primero el fichaje de Guimaraes.