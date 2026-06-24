Carlo Ancelotti, seleccionador de Brasil, ha anunciado una alineación estelar para el partido contra Escocia, válido por la tercera jornada del grupo del Mundial 2026.

Brasil lidera el grupo con 4 puntos, mientras que Escocia, tercera con 1 punto, busca su primera victoria.

El técnico italiano apuesta por solidez y creatividad: Alisson defenderá la portería, mientras que Gabriel Magalhães y Marquinhos liderarán la zaga.

En los laterales, Danilo y Douglas Santos aportan profundidad.

En el medio, Casemiro aporta equilibrio, mientras Bruno Guimarães aporta dinamismo. y el talentoso creador de juego Lucas Paquetá, para dominar la zona de juego y conectar las líneas.

En ataque, un trío eléctrico liderado por Vinicius Junior, Matheus Cunha y el joven Ryan promete desequilibrar.

Neymar, incluido por primera vez en la lista para el Mundial 2026, comenzó el partido en el banquillo.

La alineación completa de Brasil, según la web de la FIFA, era la siguiente:

Porteros: Alisson.

Defensa: Gabriel Magalhães, Marquinhos, Danilo y Douglas Santos.

Centrocampistas: Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá.

Delanteros: Vinícius Júnior, Matheus Cunha y Ryan.