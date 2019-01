Vinicius Jr., el “nuevo Neymar” del Real Madrid que no siente presión

El brasileño, titular por primera vez en LaLiga, tiene un destacado partido ante la Real Sociedad. Así fue su meteórico ascenso.

El ascenso meteórico de Vinicius Junior (12 de julio de 2000) no es nada nuevo para Brasil, el hogar espiritual del fútbol. Nacido y criado en Sao Goncalo, el área metropolitana de Río de Janeiro, Vinicius, de sólo 18 años, soñaba con convertirse algún día en la próxima superestrella de su país.

Su talento precoz se vio claro desde temprana edad y se unió al Flamengo, el club mejor respaldado de Brasil, a los 10 años de edad. Él inmediatamente destacó. Alegre, talentoso e irreverente, el joven llamó la atención en cada paso en las categorías juveniles. Pero fue en 2017 cuando su vida se transformaría para siempre.

La Copa Sao Paulo ha jugado un papel importante en la historia del fútbol de Brasil. Desde Casemiro y Neymar hasta Lucas Moura y Gabriel Jesus, algunos de los mejores jugadores de la Seleçao se han hecho famosos en el torneo juvenil más prestigioso del país. Vinicius Junior participó cuando tenía 16 años y dominó sobre sus oponentes, algunos eran tres años mayores que él.

Semanas más tarde, guió a Brasil a ganar en el Campeonato Sudamericano Sub-17. Fue el máximo goleador del torneo y fue nombrado su mejor jugador. Luego, para colmo, vino el Real Madrid y cerró un acuerdo por 45 millones de euros por él antes de que incluso hiciera su debut profesional.

"Realmente no lo esperaba. Ni yo ni mi familia, pero creíamos que podría suceder en algún momento ", le decía Vinicius a Goal después de aceptar su premio por terminar tercero en el NxGn de 2018, que enumeraba los 50 mejores adolescentes del mundo nacidos en 1999 o después.

"Todo sucedió tan rápido en esos tres meses. Estuve en el banquillo en el equipo juvenil, pero luego tuve un excelente campeonato de la Copa Sao Paulo y Sudamérica, así que me llamaron al primer equipo muy rápidamente”, agregaba.

El tamaño de la tarifa de transferencia sorprendió a muchos, dado que Vinicius aún no había competido en el nivel superior, pero la carrera del delantero parecía haber avanzado mucho tiempo atrás.

Fue convocado para el equipo Sub-15 de Brasil con tan solo 13 años, e inspiró a Brasil al título con seis goles y cinco asistencias en seis partidos. Fue dos veces campeón continental con tan solo 16 años, el estrellato era más inevitable que nunca, y Flamengo sabía que no tenía sentido demorar su debut solo para protegerlo.

El 13 de mayo de 2017, hizo su primera aparición en la élite en un partido contra el Atlético Mineiro, en el histórico Maracaná, nada más y nada menos, y jugó contra su héroe de su infancia, Robinho.

"Fue un sueño hecho realidad para mí y toda mi familia. Todo el mundo sueña con algo así y se hizo realidad para mí a los 16 años. Era un momento muy especial. Cuando comencé a jugar, en Sao Goncalo, alguien me preguntó una vez quién era mi ídolo, y el mío era Robinho. Pero Neymar y Ronaldinho son los jugadores que más me inspiran”, decía con entusiasmo.

Vinicius se ve como un jugador completo: rápido y hábil, ha pasado su adolescencia yéndose de un defensor tras otro como es tradición entre los brasileños. Puede usar ambos pies y golpea la pelota con fuerza desde larga distancia. Otro gran atributo es su visión, que lo ha visto crear innumerables oportunidades para sus colegas.

Las expectativas sobre él son enormes en el Real Madrid. Tan grande, de hecho, que solo pueden compararse verdaderamente con los que se colocaron en un joven Neymar cuando emergió al final de la última década. Entonces, aunque la etiqueta 'nuevo Neymar' es injusta, no sorprende.

"No le presto atención. Pero siempre he seguido a Neymar. Tengo más contacto con él hoy en día y cuando lo veo jugar, trato de aprender cosas para mejorar. Pero no quiero ser otro Neymar. Quiero construir mi propia carrera y hacer felices a todos en Brasil”, insistía.

El artículo sigue a continuación

Cualquiera podría imaginar que la presión sobre Vinicius para justificar su colosal precio sería abrumadora. Sin embargo, el joven parece aceptarlo. Está relajado, alegremente adolescente, siempre sonriendo de oreja a oreja. Después de todo, él todavía es un adolescente, un niño que solo quiere divertirse jugando al fútbol.

Vinicius, titular este domingo contra la Real Sociedad por primera vez en LaLiga, ya conoce a celebridades y colecciona grandes experiencias que sirven de recordatorio de cuánto han cambiado las cosas. Pero todavía habla con la misma humildad que siempre ha tenido.

Su próxima tarea es cimentar un lugar en el primer equipo del Real Madrid y luego pondrá su mira en cotas más altas, como es el deseo de ser internacional con Brasil.