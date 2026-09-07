Vinícius Júnior, segundo capitán del Real Madrid, aseguró que su equipo levantará la copa de la Liga de Campeones de Europa, subrayando que la plantilla está preparada para conquistar el título, pese a no haber ofrecido el nivel esperado durante las dos últimas temporadas.

Vinícius Júnior declaró, en unas declaraciones difundidas por el Real Madrid: "Ojalá llegue el decimosexto título. Estamos preparados para ello. Es nuestro torneo. No hemos rendido bien desde hace dos años. Nuestro primer objetivo es estar entre los ocho mejores equipos. Siempre estamos motivados con la Liga de Campeones. Será una temporada distinta a las dos últimas en la Liga de Campeones, y la ganaremos".

Vinícius Júnior explicó que los partidos de la Liga de Campeones de Europa tienen un carácter diferente, confirmando que el Real Madrid está preparado para enfrentarse al Inter, en el inicio de su recorrido en la fase de liga esta temporada.

Y añadió: "Siempre que llega la Liga de Campeones es algo diferente. Estamos preparados para este partido ante un gran equipo que nos obligará a dar mucho. El Inter es un equipo muy fuerte en lo físico, y defiende con cinco defensas, y eso suele ponernos en dificultades, pero el entrenador lo ha preparado todo. Tenemos algunas ausencias, y eso nos complica las cosas, pero todos saldremos con fuerza, y esperamos poder ofrecer esa maravillosa conexión con la afición durante estos partidos".

Vinícius Júnior calificó sus dos goles en las finales de la Liga de Campeones de Europa, en las que se coronó con el título ante el Liverpool y el Borussia Dortmund, como los "más importantes" de su vida, cuando dijo: "Son los dos goles más importantes de mi vida. Es algo que queda en la historia. Muchos jugadores marcan goles, pero pocos marcan en las finales. Y hacerlo con el club más grande del mundo es algo que ni la afición ni yo olvidaremos".



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