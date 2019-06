Vinicius: "El futuro de Mbappe está en el Real Madrid, en poco tiempo creo que vendrá"

El brasileño piensa que compartirá equipo con la gran estrella del futuro del PSG

Todo el mundo quiere a Kylian Mbappe, porque en su espalda está el futuro del fútbol mundial. Ahora juega en el , pero hace tiempo que las relaciones no son eternas. Se ha hablado mucho de su salida, aunque el presidente de su club, Nasser Al-Khelaifi, ha sido muy tajante negando cualquier opción de que salga. Sus rivales, en todo caso, harán lo posible por cortejarle, y en eso está Vinicius.

"El futuro de Mbappe está en el , en poco tiempo creo que vendrá", asegura en una entrevista exclusiva al medio francés 'Telefoot'. La frase es contundente el extremo del Real Madrid asegura que en el futuro la perla francesa terminará vistiendo la camiseta blanca, aunque su relación con el delantero es algo laxa. "Realmente no nos conocemos, pero hablamos el uno del otro en Instagram, nos enviamos mensajes. Yo le admiro mucho, ya ha ganado muchos títulos y si realmente viene aquí será muy bueno", relata el jugador, una de las pocas buenas noticias de los blancos en una temporada aciaga.

Vinicius no parece manejar datos, pero sí expresar un sentimiento mayoritario en la afición: "Claro que sé que todos los aficionados del Real Madrid sueñan con Mbappé. Pero no sólo los del Madrid, sino los aficionados de todos los equipos". En un plano más real, es obvio que la operación, en caso de afrontarla, no será ni sencilla ni barata. Con 20 años, Mbappe es una estrella, un campeón de mundo. Juega, además, en un equipo que no tiene problemas económicos y no necesita el dinero de un traspaso, por contundente que este sea. Y todo esto, además, en un año en el que el Madrid ya ha hecho varias inversiones importantes, lo que hace que la cartera esté menos llena que hace solo unos pocos meses.

A pesar de todos los obstáculos, hay una parte en las palabras de Vinicius que es obvia, al Real Madrid, como grande que es, le encantaría poder afrontar la operación. Y, si no es este año, quizá lo podrá hacer algún verano próximo. Si llega, será compañero de Vinicius, un chico que parece convencido de lo que sucederá en el futuro: "En poco tiempo creo que vendrá"