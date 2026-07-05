Vinícius Júnior ha recuperado su mejor nivel en el Mundial 2026 con actuaciones brillantes que lo sitúan entre los cinco mejores del mundo y lo devuelven a la lucha por el Balón de Oro, según el diario español «AS».

El extremo brasileño sigue decidiendo partidos y liderando a su selección, lo que refuerza la confianza del técnico Carlo Ancelotti.

Según el diario, en el Real Madrid reina la calma sobre su futuro: la directiva no se preocupa por su renovación y prioriza siempre los intereses del club.

Tanto el jugador como su entorno conocen esta postura, y el club sabe lo que busca la estrella.

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No obstante, la directiva se pregunta qué falló en las dos últimas temporadas, pues las estrellas rindieron más con sus selecciones en el Mundial que con el club.

La directiva cree que el vestuario tiene a tres de los cinco mejores jugadores del mundo, pero sacar lo mejor de ellos exige soluciones, algo que, según el periódico, pasa por el nuevo entrenador, José Mourinho.

La postura del jugador

Mientras tanto, Vinicius asegura a sus compañeros de la selección brasileña que no tiene prisa por decidir su futuro, confía en llegar a un acuerdo con el Real Madrid y no se plantea marcharse a otro club.

Está convencido de que su futuro sigue en el club blanco, pero espera una nueva reunión con los responsables, encabezados por Florentino Pérez, antes de tomar decisiones.

No oculta su admiración por el presidente, agradecido por el apoyo recibido desde su fichaje.

El rotativo añade que Vinícius disfruta de más confianza y responsabilidad con Brasil, donde incluso porta el brazalete de capitán.

Quiere asumir esa responsabilidad también en el Real Madrid la próxima temporada, aunque sabe que en el fútbol mandan los hechos, sobre todo con el contrato a punto de acabar.