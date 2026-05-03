Vinícius brilla en la victoria del Real Madrid: el Clásico es un duelo por el título contra el FC Barcelona

ElReal Madrid venció 0-2 al Espanyol el domingo en Barcelona gracias a un doblete de Vinícius Júnior. Con estos tres puntos, el Madrid impide que su archirrival, el Barcelona, celebre aún el título. El próximo domingo, el Barça puede ser campeón en casa ante el Madrid; le basta un empate.
A los ocho minutos, Vinicius impactó una volea al poste.
El Espanyol, con actitud ofensiva, generó ocasiones, pero le faltó puntería. Tyrhys Dolan, en la más clara, remató alto dentro del área.
A mitad de la primera parte, Jesús Manzano expulsó a Omar El Hilali por derribar a Vinícius por detrás; tras revisar el VAR, la roja se cambió por amarilla.
El partido no cambió: el Madrid no aceleró y el Espanyol falló lo que tuvo. Tras el descanso, Álvaro Arbeloa metió a Gonzalo García. El delantero, con poco futuro bajo su mando, respondió al instante.
Dos minutos después de su entrada, el español le dio un pase perfecto a Vinícius. El extremo regateó a dos rivales antes de batir con gran convicción al portero Marko Dmitrovic: 0-1.
A mitad de la segunda parte, Vinícius mostró su clase. Hizo una pared con Jude Bellingham, quien, con un gran taconazo, le devolvió el balón tras el desmarque. El brasileño remató con maestría: 0-2.
El Madrid ya no sufrió más y la próxima semana debe vencer al Barcelona para aplazar otra vez la celebración del título de su rival.