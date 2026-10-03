Nelo Vingada, exseleccionador de Portugal, considera que Cristiano Ronaldo, capitán del equipo, no merece un "trato especial", y señala la similitud entre su crisis con Jorge Jesus y el choque de Mohamed Salah, capitán de la selección egipcia, con su entrenador Hossam Hassan.

Ronaldo provocó una gran conmoción en Portugal, después de abandonar la concentración de la selección el pasado miércoles, antes del partido ante Dinamarca en la Liga de Naciones de la UEFA, en protesta por no haber participado en el encuentro ante Noruega, así como por las encendidas declaraciones de Jesus, en las que afirmó que es "quien tiene la primera y la última palabra en la alineación".

"Ambos se equivocaron"

Jesus prometió a Ronaldo que participaría en el partido ante Noruega, y de hecho le pidió que realizara ejercicios de calentamiento en la segunda parte, algo que se prolongó durante unos 30 minutos sin que el jugador llegara a entrar finalmente.

Sobre si Jesus se equivocó con esta actitud hacia el capitán de la selección, Vingada declaró, en unas declaraciones exclusivas a Kooora: "Cuando estamos ante una crisis de esta magnitud, mi visión y mi experiencia me dicen que ambas partes asumen responsabilidad, y que algo se hizo de forma equivocada".

Y añadió: "Lo que sabemos es que el entrenador dijo que Ronaldo jugaría durante 25 o 30 minutos. Y, desde mi punto de vista, es difícil y poco recomendable hacer este tipo de promesas, porque nadie sabe lo que puede ocurrir durante el partido".

El técnico de 73 años prosiguió: "El problema es que Ronaldo estuvo calentando durante 30 minutos, y el entrenador no lo hizo participar en el partido, y ni siquiera le dirigió una simple palabra".

Por otro lado, Vingada reprochó a Ronaldo, indicando: "Cuando abandonó el campo (enfadado), era seguro que iba a producirse un gran problema. Por eso, ambas partes asumen responsabilidad, dadas sus posiciones. Y los dos dieron pasos que condujeron al enfrentamiento".

No hay excepciones en la selección

Sobre si Ronaldo merece un trato especial con la selección portuguesa, dada su larga trayectoria, Vingada explicó: "Ronaldo, como jugador y como capitán, asume responsabilidades mayores, pero al final debe ser tratado como los demás".

Pero añadió: "Aunque, por supuesto, él merece, no un trato especial, sino una relación diferente, dada su categoría y todo lo que ha aportado".

Sobre su opinión acerca de las declaraciones de Arturo Vidal, exestrella de la selección de Chile, en las que dijo que "Ronaldo tiene derecho a hacer lo que quiera", el veterano entrenador portugués comentó: "Esa es la opinión de alguien que también quería obtener privilegios especiales cuando era jugador".

Vingada, que dirigió a la selección portuguesa durante seis meses en 1993, continuó: "Los grandes jugadores y las estrellas deben ser un ejemplo para los demás. Y a nivel profesional, nadie puede criticar a Ronaldo ni cuestionar lo que ha aportado. En cuanto a mí, considero que Arturo Vidal no hace un buen análisis de la situación".

"Ronaldo ya no es el que era"

Sobre las informaciones de prensa que afirmaron que Jesus pensaba dirigir una disculpa pública a Ronaldo, Vingada comentó: "Voy a hablar de lo que yo habría hecho si estuviera en la situación de Jesus. En el pasado fui entrenador principal de todas las categorías de las selecciones nacionales, y a veces me enfrenté a algunos problemas o a diferencias de puntos de vista respecto a ciertas situaciones".

El entrenador, que anteriormente dirigió al Zamalek egipcio y al Wydad marroquí, prosiguió: "Creo que, justo después de lo ocurrido entre Jesus y Ronaldo, si los dos se hubieran sentado y hablado a solas, habrían podido evitar este problema tan grande".

Al ser preguntado sobre si Ronaldo representa una carga para la selección portuguesa, Vingada explicó: "Ronaldo ahora, por supuesto, juega de una forma diferente a antes. Tiene más experiencia, pero ha perdido velocidad. Por eso, es importante extraer de él lo mejor que puede ofrecer. Y creo que si ambas partes hubieran hablado con sinceridad y apertura, habrían podido evitar esta situación".

Y sobre si Ronaldo debería aceptar la idea de estar en el banquillo, comentó: "Quiero dejar claro que la decisión del entrenador sobre cómo comunicarse con el jugador o hablar con él debe producirse en un marco privado, y no hay necesidad de salir a los medios de comunicación y dar explicaciones".

Y agregó: "El entrenador dijo aquí que habló con el jugador y que Ronaldo aceptó su punto de vista, pero durante el partido el entrenador no cumplió lo que se había acordado".

"Messi evitó la trampa de Ronaldo"

Sobre la paradoja entre la forma de despedida de Lionel Messi con Argentina y la de Ronaldo con Portugal, Vingada añadió: "Messi siempre fue poco visible y tiene una personalidad diferente. Además, su escasa presencia en las redes sociales le evitó muchos problemas potenciales".

Y completó sus declaraciones a Kooora diciendo: "Ahora, Messi y las personas de su entorno tomaron una buena decisión al darle una despedida espléndida de la selección nacional. Y, lamentablemente, aunque las cosas mejoren para Ronaldo en esta etapa, no será al mismo nivel".

Sobre si eso indica que Messi es más inteligente que Ronaldo, explicó: "Messi y las personas de su entorno fueron más realistas, y dieron todos los pasos de acuerdo con los deseos del jugador y su categoría, así como con la categoría de la selección argentina".

"Ronaldo y Salah viven la misma crisis"

Sobre la comparación entre las situaciones de Ronaldo y Salah, Vingada "no ve una gran diferencia".

El exdirector técnico de la Federación Egipcia de Fútbol explicó: "Tenemos dos jugadores grandiosos y dos personas magníficas, que viven circunstancias similares, y además la personalidad de Hossam Hassan y la de Jorge Jesus son similares de la misma manera".

Salah abandonó la concentración de la selección de Egipto después del partido ante Angola, por su protesta por haber sido sustituido tras 60 minutos, así como por las declaraciones de Hossam Hassan contra el portero lesionado Mohamed El Shenawy, según informaciones egipcias.

Y aunque Hassan declaró que Salah regresaría a la selección en el amistoso ante Sudáfrica, y que su ausencia en el partido ante Sudán del Sur se debía a que quería evitar jugar sobre "césped artificial", la estrella del Trabzonspor viajó a Turquía para incorporarse a los entrenamientos de su equipo, lo que confirmó las noticias de la discrepancia con el entrenador de Egipto.

Vingada concluyó sus declaraciones a Kooora diciendo: "Espero que todos aprendan de lo que ha ocurrido aquí en Portugal, y que no se repita en ningún otro lugar. El fútbol, y estos magníficos jugadores, deben permanecer siempre en nuestra memoria por todas las cosas excepcionales que han ofrecido dentro del campo".