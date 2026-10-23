Compartir Sigue a GOAL en Google

El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, habría sido trasladado al hospital después de que se llamara a un médico de urgencias a las instalaciones de entrenamiento del club. El técnico, de 40 años, ha sufrido una fuerte infección vírica durante la última semana.

Anuncios

Un dispositivo de emergencias acude al centro de entrenamiento del Bayern de Múnich

El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, fue trasladado el viernes por la tarde a un hospital de Múnich acompañado por un médico de emergencias, según BILD. Según las informaciones, un helicóptero ambulancia aterrizó en las instalaciones de entrenamiento del club en Sabener Strasse.

El técnico belga, de 40 años, fue trasladado en ambulancia tras la llegada del personal sanitario.

El Bayern de Múnich aún no ha ofrecido información oficial ni ha emitido un comunicado sobre el estado de Kompany.

Kompany habla de las consecuencias de una grave infección vírica

El incidente se produce después de que Kompany contrajera una grave infección vírica la semana anterior. En declaraciones a los periodistas tras el empate 2-2 del miércoles contra el Arsenal en la Champions League, Kompany admitió que se había exigido demasiado pese a encontrarse mal.

Anuncios Anuncios

«Como entrenador, siempre quieres hacerlo todo y ocuparte de todo», afirmó Kompany.

Related Topics

Próximos partidos SCF Bundesliga 12:30 FCB Ver

«La semana pasada cogí un virus bastante fuerte. Después, por supuesto, no hice caso a mi cuerpo y al final mi cuerpo me dijo: “¡Ahora para!”».

Los persistentes problemas de salud afectan a su labor en el banquillo y en los entrenamientos

La enfermedad ya había obligado a Kompany a tumbarse en un sofá de su despacho durante el descanso y después de la victoria del Bayern por 6-1 sobre el RB Leipzig. Según las informaciones, la infección provocó complicaciones relacionadas con antiguas cicatrices, lo que le dificultaba movimientos básicos como subir escaleras.

Anuncios

Se perdió los entrenamientos del primer equipo a principios de semana y delegó las comparecencias ante la prensa en el segundo entrenador Aaron Danks.

«Lo más importante, y lo que le estamos animando a hacer ahora mismo, es que descanse y se tome el tiempo que necesite, por mucho que sea», dijo Danks el martes.

Anuncios

Crece la preocupación mientras el Bayern espera información médica

Pese a su enfermedad, Kompany regresó al banquillo para el partido europeo del miércoles contra el Arsenal en el Allianz Arena.

Los motivos exactos del traslado de urgencia del viernes y el estado actual de Kompany siguen sin confirmarse.

Anuncios

Se esperan más novedades mientras el Bayern de Múnich sigue de cerca la recuperación de su entrenador.