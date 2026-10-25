



Vincent Kompany vio desde el hospital, donde el entrenador del Bayern de Múnich está siendo sometido a pruebas exhaustivas tras desplomarse el viernes, la victoria de su equipo por 3-1 ante el SC Freiburg en la séptima jornada de la Bundesliga y, nada más terminar el partido, felicitó por WhatsApp a su segundo entrenador, Aaron Danks, que lo sustituye en la banda hasta su regreso.

La mejor noticia es que Kompany parece estar mejorando y también puede ver partidos de fútbol. «La información que tenemos en este momento es muy positiva. Está estable, se encuentra bien. Está un poco mejor. Todavía le están haciendo pruebas, pero las primeras noticias son muy positivas», dijo Aaron Danks a DAZN antes del inicio del partido en Friburgo.

Y el director deportivo del Bayern, Max Eberl, dijo tras la victoria: «Estos partidos y un triunfo así son la mejor medicina para él».

Danks dio las gracias a Kompany por la felicitación, lo felicitó también a él y le escribió que ahora debía volver a descansar. Y es que los responsables del club más laureado de Alemania quieren que Kompany se ocupe del fútbol lo menos posible por ahora.

Según informa Christian Falk, jefe de fútbol de BILD y veterano periodista especializado en el Bayern, el club pidió a todos los visitantes de Kompany que no hablaran expresamente de fútbol con él. El entrenador debe poder concentrarse exclusivamente en su recuperación, por lo que las conversaciones han de ser personales y no profesionales.

El sábado, Kompany recibió, entre otras, la visita de Uli Hoeneß, presidente de honor del Bayern de Múnich. El histórico dirigente del club muniqués llevó una bolsa con alimentos de la tienda de productos delicatessen Feinkost Käfer, de Múnich. Aaron Danks, segundo entrenador de Kompany, también explicó que por teléfono solo había hablado con él de asuntos personales.

Los jugadores y miembros del cuerpo técnico llevaban tiempo preocupados por Kompany

El sábado, otro artículo del diario de mayor tirada de Alemania apuntó que los jugadores y miembros del cuerpo técnico del FC Bayern llevaban semanas cada vez más preocupados por la dedicación al trabajo del entrenador y su equilibrio entre la vida laboral y personal. Según esa información, Kompany había trabajado demasiado, bebido demasiado café, hecho poco ejercicio y asumido demasiadas tareas.

Además, el belga había preparado y dirigido los últimos partidos contra el Viking Stavanger y el FC Arsenal en la Liga de Campeones, y contra el RB Leipzig en la Bundesliga, pese a haberse contagiado de un virus persistente y «bastante fuerte», como dijo el propio Kompany.

«Realmente no es fácil conseguir que Vincent descanse», dijo el segundo entrenador Aaron Danks, que sustituyó a Kompany en la rueda de prensa del pasado martes antes del partido contra el Arsenal y que ahora también lo sustituirá en el banquillo del equipo muniqués hasta nuevo aviso.

«Como entrenador, siempre quieres hacerlo todo y ocuparte de todo. Me contagié de un virus bastante fuerte. Y, por supuesto, no escuché a mi cuerpo», había dicho el propio Kompany tras el partido contra el Arsenal. «Y entonces, en algún momento, el cuerpo me dijo: “¡Para ya, muchacho!”. Pero, por supuesto, me encuentro mejor; si no, no estaría aquí». Dos días después, Kompany se desplomó. Según dijo el director deportivo del Bayern, Max Eberl, podrían pasar semanas hasta que regrese al banquillo.

¿Cuánto se exige Kompany?

Estas palabras del exdefensa de talla mundial dicen mucho sobre su ética de trabajo. Ya como jugador, Kompany tenía fama de ser implacable con su cuerpo. Jugaba incluso lesionado y tampoco se daba tregua después de sufrir lesiones graves. Una y otra vez regresaba al campo tan pronto como podía. Su padre, Pierre Kompany, reveló a la revista Der Spiegel, con motivo de un extenso perfil del entrenador del Bayern, que Kompany pasaba hasta 14 horas en las instalaciones de entrenamiento del club. Pierre Kompany contó a BILD que su hijo trabajaba hasta 18 horas y apenas veía a sus tres hijos entre semana.

También el director deportivo del Bayern de Múnich, Max Eberl, había dicho el sábado que Kompany era «una personalidad increíble, un trabajador extraordinario que incluso va más allá de ese límite». Lo había dicho como un elogio. Según Eberl, eso «también se ha perdido en cierta medida en nuestra sociedad, pero todavía hay personas así, que dicen: “Quiero hacer cosas, quiero actuar”».

Por todo lo que se sabe, Kompany, que explica su ética de trabajo por sus orígenes migrantes y está convencido de que debe trabajar el doble que los demás, se ha exigido demasiado. Y es precisamente ahí donde sus jefes quieren intervenir al pedir a quienes lo visitan que no hablen de fútbol con él.



