Ya hace unas semanas, Vincent Kompany tenía interés en situar a Min-Jae Kim bajo la luz adecuada ante la opinión pública. Al fin y al cabo, por entonces el surcoreano aún era considerado un posible candidato a salir. Un estatus que arrastraba desde la llegada de Jonathan Tah el pasado verano y que, como muy tarde tras la pasada temporada, en la que Kim pasó la mayoría de los partidos importantes en el banquillo, se fue consolidando cada vez más.

Kim, según los innumerables informes de entonces, podía dejar el Bayern si llegaba una oferta adecuada. Y, con mayor o menor concreción, tanto el club muniqués como el propio central habrían recibido también consultas bastante concretas. Pero fue especialmente Kim quien, supuestamente, fue rechazando una tras otra a entidades interesadas como Manchester United, Aston Villa y también el Arsenal.

Una decisión de la que ahora el campeón récord de Alemania se está beneficiando enormemente. Porque en los dos primeros partidos oficiales de la temporada, el surcoreano fue titular de forma sorprendente, una vez por Dayot Upamecano y otra por Tah, y convenció tanto en la Supercopa contra el BVB como en la goleada por 5-1 en el estreno de la Bundesliga ante el VfB Stuttgart.

«Es simplemente la configuración que tenemos con Jona, con Upa y con Min-Jae», se entusiasmó el director deportivo Max Eberl tras el partido del viernes. «Ahora hay tres centrales claramente definidos, los tres de clase mundial, hay que decirlo así. Creo que hay bastantes clubes que nos envidian precisamente por la calidad de estos tres jugadores».

Vincent Kompany se deshace en elogios hacia Kim en el Bayern: «En cada situación reaccionó correctamente»

Para Kompany, naturalmente, eso no fue ninguna sorpresa. Porque ya hace unas semanas, cuando defendió de forma contundente al central que, en teoría, es el número tres del Bayern, quedó claro cuánto valora el técnico del campeón récord a Kim y que no considera la jerarquía en la defensa central muniquesa tan inequívoca como sí lo hace la prensa.

Cuando a principios de agosto el Bayern hizo escala en el país natal de Kim en el marco de su gira asiática, prácticamente se deshizo en elogios hacia su pupilo, que en teoría estaba en un segundo plano. «No digáis todo de forma tan absoluta», reprendió Kompany a los reporteros desplazados, al ser preguntado por el supuesto riesgo de que Kim volviera a quedar relegado de manera permanente al banquillo: «Estamos hablando de una competencia que me gusta. Lo más importante es demostrarlo en el campo. En ese sentido, felicito a Min-Jae. Pase lo que pase, se mantiene concentrado y deja que hablen sus actos sobre el terreno de juego».

Contó que en la pasada temporada, en la que Kim solo pudo asumir un papel más importante en las últimas semanas de una Bundesliga que ya estaba decidida, quiso hablar en varias ocasiones con el futbolista de 29 años, pero una y otra vez acabó cambiando de idea. «Tuve muchas situaciones en las que pensé: quizá ahora es el momento adecuado para hablar con Min-Jae», relató Kompany. «A veces hablé con él, a veces lo dejé tranquilo. En cada situación reaccionó correctamente y lo dio todo tanto en los entrenamientos como en el campo».

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Min-Jae Kim goza de un gran estatus en el Bayern: «Un carácter fantástico»

El Bayern está recogiendo ahora la recompensa por la acertada gestión de plantilla de Kompany y por la manera serena y sumamente profesional en la que Kim manejó la situación. Porque, según lo previsto, la temporada que está por venir no debe terminar hasta el 5 de junio de 2027 en Madrid. Hasta entonces, a los profesionales muniqueses les espera un periodo largo y sostenido de exigencia física, y eso tras unas vacaciones de verano extremadamente cortas por culpa del Mundial, algo que especialmente Upamecano aún debería tener en las piernas. No sin razón, Kompany dio descanso al semifinalista del Mundial contra el BVB en la Supercopa.

En ese contexto, viene de maravilla no haber dejado marchar este verano a una alternativa actualmente absolutamente fiable como Kim. O, visto al revés, fue una gran fortuna para el FCB que el antiguo «Monstruo» del Nápoles optara por no marcharse y sí aceptar la competencia en Múnich. Su salida habría dejado otra jugosa cantidad en las arcas del club muniqués, pero también le habría hecho perder a un jugador importante de la plantilla que ahora ya le permite gestionar sin preocupaciones la carga de trabajo al inicio de la temporada.

Más aún porque Kim goza de un estatus altísimo dentro del vestuario y, en contra de ciertas suposiciones derivadas de su carácter algo tímido. «Un carácter fantástico, a todo el equipo le cae bien», dijo por ejemplo Serge Gnabry hace unos meses sobre Kim, que aparece muy pocas veces en público.

Y también Kompany subrayó hace poco que, en realidad, el surcoreano es toda una fuente de buen humor. «La gente ni siquiera sabe que también tiene un sentido del humor increíble», opinó el belga: «Es verdad. Siempre que un jugador está al lado de Min-Jae, se pone a reír. Quizá esa es la faceta suya que la gente no conoce».

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Min-Jae Kim en el Bayern: de «Monstruo» a foco de errores

Lo que «la gente» había asociado con Kim en lo puramente deportivo desde su llegada a Múnich en 2023 no siempre fue halagador, y con el tiempo lo fue cada vez menos.

En la temporada 2023/24 cometió dos errores en la ida de semifinales contra el Real Madrid, que incluso el entonces entrenador Thomas Tuchel criticó públicamente, apartando después a Kim en favor de Matthijs de Ligt y Eric Dier.

Foco de errores en lugar de «Monstruo», apuntaron los críticos especialmente después de sus flojas actuaciones contra el Inter de Milán en los partidos de cuartos de final de la Champions League, donde estuvo implicado al menos en tres de los cuatro goles encajados. Lo que se pasó por alto entonces fue que Kim era, en ese momento, uno de los jugadores con mayor carga de trabajo del mundo debido a sus largos viajes con la selección y al diseño general del calendario. FIFPro incluso dio públicamente la voz de alarma por él y advirtió de daños de salud a largo plazo para el surcoreano, que ya desde el invierno estaba arrastrando persistentes problemas en el tendón de Aquiles durante el resto de la temporada.

Min-Jae Kim se conforma en el Bayern con un papel de suplente

Quizá también por ese historial, el propio Kim parecía estar de todo menos insatisfecho cuando el Bayern incorporó gratis a Tah el verano pasado y se lo puso por delante. Mientras Tah se convirtió de inmediato en titular e incluso pasó a formar parte del consejo del equipo, Kim empezó desde entonces a chupar banquillo.

«Nunca había vivido una fase larga en la que no jugara, así que al principio fue algo difícil. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que también tiene un lado positivo», dijo a mediados de abril al medio coreano Footballist: «Siempre pensé que jugar constantemente era la solución, pero ahora estoy satisfecho con mi situación como aspirante».

Repitió lo mismo una vez más en agosto, después de que Kompany lo alabara por las nubes. «Estoy muy contento de poder medirme con Jonathan Tah y Dayot Upamecano», dijo entonces: «En el Bayern hay una fuerte competencia cada temporada. Pero también nos llevamos bien entre nosotros. Y hablamos mucho, así que estoy muy satisfecho. Puedo aprender mucho de ellos».

Dayot Upamecano podría servirle a Kim como modelo en el Bayern

Puede que al menos Upamecano le sirva incluso de modelo. También el francés disfrutó inicialmente de una reputación dudosa tras su llegada desde el RB Leipzig, como un defensa temerario o incluso como «Pannen-Upa», como lo bautizó Bild tras su legendaria actuación de terror contra el Borussia Mönchengladbach en la DFB-Pokal, en la histórica paliza por 0-5.

Una y otra vez se colaban en el juego del central, tan sobrado de talento, errores a veces espeluznantes que acababan en goles encajados. Sin embargo, eso lo ha corregido casi por completo. Upamecano está considerado uno de los mejores centrales del mundo. Quizá Kim no lo esté, pero al surcoreano se le nota claramente este verano que vuelve a parecerse más al «Monstruo» de Italia por el que el Bayern llegó a pagar una cantidad de 50 millones de euros.

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Min-Jae Kim es el ganador silencioso del verano en el Bayern

Porque en términos de rendimiento, al menos eso mostraron los dos primeros partidos oficiales de la temporada, el surcoreano se ha desprendido por ahora de su dudosa fama de foco de errores. Contra el BVB, Kim rindió con enorme solidez e incluso mejor que Tah, su compañero de zaga. Frente al VfB, en el arranque de la Bundesliga, tampoco perdió la calma pese a un malentendido con Joshua Kimmich en el inicio del partido.

Tanto el surcoreano como el capitán de la selección alemana, demasiado motivado, fueron a por el balón de cabeza; Kimmich lo peinó sin querer hacia la carrera de Dzenan Pejcinovic, pero Upamecano despejó. Después, Kim confirmó las buenas sensaciones dejadas en la pretemporada, dio varios pases rasos inteligentes en la salida, se mostró extremadamente dinámico en los duelos de carrera y contundente en los mano a mano por abajo y por arriba.

Kim parece haber comenzado la temporada a pleno rendimiento. Puede que realmente se esté beneficiando de haber estado sobre el campo la pasada temporada «solo» 2.051 minutos en lugar de los 3593 del curso anterior, y algunos de ellos además en muy malas condiciones físicas, teniendo que dejar a menudo paso a Tah y Upamecano. Da la impresión de que el tiempo como claro número tres en la defensa central le ha sentado bien, especialmente en lo físico, pero también en lo mental.

Para Kompany y el Bayern, eso es una bendición. Aunque, pese al notable desarrollo de Kim, sigue pareciendo a día de hoy muy poco probable que al final haya una competencia realmente seria en la defensa central y que el belga rompa la pareja consolidada Upamecano/Tah incluso en los partidos más importantes de la temporada. Pero, como suele decirse, no hay que «decirlo todo de forma tan absoluta».

Min-Jae Kim: estadísticas y datos de rendimiento en el Bayern

Temporada Partidos Goles Asistencias Minutos jugados 2026/27 2 - - 174 2025/26 37 1 1 2.051 2024/25 43 3 - 3.593 2023/24 36 1 2 2.765







