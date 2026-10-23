Vincent Kompany pide paciencia con Lennart Karl: El entrenador del Bayern de Múnich confía en que el adolescente recupere su mejor nivel

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Vincent Kompany, entrenador del Bayern de Múnich, ha pedido calma ante el estado de forma reciente del joven atacante Lennart Karl, después de dejarlo en el banquillo ante el Arsenal. Pese a que sus minutos de juego en el Allianz Arena se han reducido, el técnico belga insiste en que el prometedor delantero sigue contando con todo el respaldo de su cuerpo técnico.

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El técnico belga defiende al joven relegado al banquillo

Kompany no está en absoluto preocupado por el lento inicio de temporada de Karl y confía en que el delantero de 18 años pronto recupere su mejor nivel. Tras una temporada en la que irrumpió con fuerza, el joven ha visto reducidos sus minutos en las últimas semanas. De hecho, fue suplente en el empate 2-2 del miércoles ante el Arsenal en la Champions League, pese a que el extremo Michael Olise no pudo jugar por sanción.

El cuerpo técnico mantiene toda su confianza en él

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Karl se consolidó la pasada temporada como una de las mayores promesas de Baviera gracias a su calidad técnica, su habilidad para encarar y su acierto de cara a portería. Sin embargo, aún trabaja para recuperar el ritmo competitivo después de que una grave lesión muscular sufrida en junio le dejara fuera del Mundial de 2026 y le mantuviera apartado de los terrenos de juego durante unas 12 semanas, hasta finales de agosto.

Al hablar del menor protagonismo del joven tras el pitido final contra el Arsenal, Kompany explicó: «El ritmo y el rendimiento llegarán. No está rindiendo al nivel de la temporada pasada, pero tampoco pasa nada. Sabe que estas cosas ocurren y sabe que tenemos paciencia con él. En algún momento llegará su oportunidad y nos mostrará al Lennart Karl que todos conocemos».

El contratiempo del verano frena su progresión

Volver tras tres meses de baja ha resultado doblemente complicado para el canterano por la fuerte competencia en las posiciones de ataque del club. Incluso sin Olise entre semana, el campeón alemán podía recurrir a delanteros consolidados como Luis Diaz, Serge Gnabry y Jamal Musiala, mientras que el fichaje veraniego de Ismail Saibari ha aportado más alternativas en ataque.

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Sobre los obstáculos físicos que el joven ha tenido que superar desde el verano, el entrenador del Bayern añadió: «Todavía es joven, ha tenido algunas lesiones. Ya llegará, no estoy preocupado».

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Una dura competencia espera a la promesa en su regreso

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En lugar de apresurar su regreso al once titular, el cuerpo técnico del Bayern está dispuesto a darle tiempo para que recupere poco a poco la confianza y el ritmo. El objetivo inmediato de Karl será marcar la diferencia saliendo desde el banquillo en los próximos partidos de Bundesliga y Champions League para hacerse un hueco por delante de sus compañeros más veteranos. Con los dirigentes del club convencidos de su capacidad, el delantero tiene una oportunidad clara de relanzar su temporada.