Así lo anunció el viernes el campeón récord alemán. El club no dio detalles exactos sobre la duración del contrato. Según el diario Bild, el nuevo vínculo del jugador de 17 años está fechado hasta 2031.

Kiala había llegado en el verano de 2024 al Campus del FCB procedente del Hertha BSC y en diciembre del año pasado incluso celebró su debut como profesional a las órdenes del técnico Vincent Kompany, en la victoria por 4-0 sobre el 1. FC Heidenheim, con solo 16 años.

«Confiamos mucho en Cassiano y queremos acercarlo de forma progresiva a nuestro primer equipo. Es el segundo debutante más joven en la historia del Bayern a nivel profesional, ya ha asumido responsabilidad como capitán en la selección alemana sub-17 y tiene todo lo necesario para abrirse camino en el FC Bayern. La temporada pasada tuvo mala suerte con las lesiones; ahora esperamos con ilusión los próximos pasos junto a él», cita el comunicado al director deportivo Christoph Freund.

Cassiano Kiala está representado por el agente estrella Jorge Mendes

El central está considerado un talento enorme. Según se informa, ya ahora se le ve capaz de dar el salto definitivo a los profesionales. Las negociaciones habían sido bastante complicadas. Al parecer, varios grandes clubes habrían intentado hacerse con los servicios de Kiala, y su padre incluso se habría reunido con responsables del Chelsea y del Manchester City. Está representado por la agencia Gestifute, del agente estrella Jorge Mendes.

Por lo demás, el internacional juvenil ya se ha recuperado desde hace tiempo de la rotura de la sindesmosis que sufrió en febrero. Durante la pretemporada, Kiala volvió a formar parte de la plantilla profesional y también estuvo recientemente sobre el césped en el amistoso contra el 1. FC Heidenheim.