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Ante la indignación general, el Bayern vendió en 2024 a Matthijs de Ligt en lugar de a Dayot Upamecano. Desde entonces, sus trayectorias difícilmente podrían haber sido más dispares.

En el verano de 2024, Vincent Kompany asumió el cargo de entrenador del Bayern e impulsó de inmediato una decisión bastante impopular, al menos según coincidían las informaciones de entonces. Se trataba de la futura composición del centro de la defensa.

Con Dayot Upamecano, Min-Jae Kim, Matthijs de Ligt, Eric Dier y el recién llegado Hiroki ito, el conjunto muniqués contaba con cinco centrales. Había que desprenderse de uno y, según se decía, la directiva quería que fuera Upamecano. Kompany, sin embargo, veía un gran potencial en él y le atraía especialmente su velocidad. Así que, según trascendió, el nuevo entrenador se pronunció a favor de vender a de Ligt.

Finalmente, el neerlandés fichó por el Manchester United por 45 millones de euros, donde, tras un año de pesadilla, ahora se le considera candidato a salir. Upamecano, en cambio, se convirtió en uno de los mejores centrales del mundo en el Bayern. Lo que entonces parecía bastante cuestionable hace tiempo que se reveló como una decisión acertada de pleno.

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Una petición reclamó que Matthijs de Ligt siguiera en el Bayern

Primero, echemos la vista atrás. Un año después del fichaje de Upamecano procedente del RB Leipzig por 42,5 millones de euros, Julian Nagelsmann quería incorporar en 2022 a otro central de primer nivel. Para sorpresa de todos, llegó Matthijs de Ligt: el club muniqués pagó nada menos que 67 millones de euros a la Juventus de Turín por quien había sido una promesa prodigiosa del Ajax de Ámsterdam. Pese al elevado traspaso, la operación se celebró como un gran golpe, pues el jugador, entonces de 22 años, estaba considerado uno de los centrales más prometedores del mundo.

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Y de Ligt cumplió las expectativas. Tras su primera temporada, incluso quedó segundo, por detrás de Jamal Musiala, en la votación al mejor jugador del año del Bayern. En la segunda también fue el central más fiable del equipo muniqués. Gracias a su entrega sobre el campo y su carácter cercano, de Ligt se ganó el cariño de la afición. ¿Y ahora iban a venderlo de repente? ¿En lugar de Upamecano, propenso a las lesiones y a cometer errores?

Para impedirlo, aficionados del Bayern pusieron en marcha una petición en línea titulada «¡Que se quede de Ligt! ¡Queremos a de Ligt!», en la que, entre otras cosas, se decía: «Vender a Matthijs de Ligt sería una decisión totalmente equivocada y, sin duda, nos arrepentiríamos muchísimo. Por eso alzamos la voz para señalar que ¡NO debemos cometer este error!».

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La petición reunió la impresionante cifra de 71.840 firmas. «Me llega al corazón», dijo el propio de Ligt. Sin embargo, la directiva del Bayern ignoró el deseo de los aficionados y vendió a de Ligt al Manchester United a mediados de agosto.

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Dayot Upamecano renovó su contrato a principios de 2026

Desde entonces, Kompany apostó casi siempre por Upamecano y Kim en el centro de la defensa, una fórmula que, pese a algunos errores puntuales, funcionó muy bien en conjunto. Mientras tanto, de Ligt pasaba apuros en su nuevo club y pronto quedó en el punto de mira de los mordaces comentaristas de la televisión inglesa, como les ocurre desde hace años a prácticamente todos los fichajes del Manchester United.

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«No se trata de que nos sintamos reivindicados. Matthijs de Ligt también era un central de primer nivel», dijo en noviembre el director deportivo Max Eberl. «Pero teníamos que tomar una decisión de algún modo. La tomamos y está funcionando». A más tardar en la temporada siguiente, la 2025/26, el cambio de criterio que, al parecer, impulsó Kompany resultó ser un acierto de pleno.

Junto al recién llegado Jonathan Tah, Upamecano encontró una regularidad a un nivel impresionante. Eso le valió al francés, que ya tiene 28 años, un nuevo y lucrativo contrato hasta 2030 a principios de 2026, además de una cuantiosa prima de fichaje de, según se dice, 20 millones de euros. De Ligt, por el contrario, sufrió una lesión en la espalda tras una etapa algo mejor en el otoño de 2025 y quedó de baja.

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Manchester United: ¿por qué estuvo Matthijs de Ligt tanto tiempo de baja?

Ruben Amorim, entonces entrenador del United, habló de «una cosa menor», pero aquello resultó ser un grave error de apreciación. Tras sufrir numerosos contratiempos, de Ligt no regresó a los entrenamientos hasta después de varios meses de ausencia, aunque finalmente tuvo que someterse a una operación en mayo. Eso le hizo perderse no solo el resto de la temporada, sino también la posibilidad de disputar el Mundial con la selección neerlandesa.

De Ligt no reapareció hasta finales de octubre, en la derrota por 1-4 ante el Como Calcio en la Champions League. Desde entonces, solo ha sumado otra breve aparición en la máxima competición europea. Su último partido en la Premier League fue el 30 de noviembre de 2025, es decir, hace casi un año. Michael Carrick apostó casi siempre por Harry Maguire y Lisandro Martinez en el centro de la defensa. Cuando Martinez se perdió recientemente un partido por sanción, el habitual lateral derecho Lenny Yoro jugó en su lugar como central. Además, Ayden Heaven, de apenas 20 años, también tuvo minutos en esa posición.

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Carrick fue destituido durante el parón de selecciones y sustituido por Mauricio Pochettino, con lo que se prolonga una curiosa racha de de Ligt . En toda su carrera profesional, nunca ha comenzado dos temporadas consecutivas a las órdenes del mismo entrenador. Tampoco ocurrirá la próxima temporada. Al margen de eso, ahora mismo tampoco está nada claro en qué club jugará entonces.

Aunque su lucrativo contrato se extiende hasta 2029, hace tiempo que se le considera candidato a salir. Incluso es posible que se marche en invierno. «De Ligt tiene que irse», exigió hace poco, por ejemplo, la leyenda del club Gary Neville. Según se dice, el Inter de Milán y el Besiktas de Estambul, entre otros, estudian un posible fichaje del jugador, que todavía tiene solo 27 años.