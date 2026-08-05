15 de abril de 2026: Vincent Kompany critica en un tono inusualmente duro una tarjeta amarilla que, desde su punto de vista, vio de manera totalmente injusta durante la turbulenta vuelta de cuartos de final de la Champions League contra el Real Madrid. Simplemente "no fue correcta", "si miras lo que pasa ahí en el campo, cuánta gente protesta y qué dice".

Kompany fue amonestado por el árbitro Slavko Vincic debido a sus protestas inmediatamente después del gol de Kylian Mbappé para el momentáneo 3-2 del Real Madrid poco antes del descanso. El técnico del Bayern se había indignado porque su defensa Josip Stanisic estaba tendido en el suelo en campo del Real tras un doloroso choque con Antonio Rüdiger durante la jugada del gol. También después del tanto, Stanisic siguió retorciéndose durante un breve rato sobre el césped.

Pero el resultado se mantuvo y tuvo una amarga secuela para el belga: era su tercera tarjeta amarilla en el transcurso de la competición, lo que acarreó una sanción para la ida de semifinales contra el Paris Saint-Germain. Después, y ya antes, Kompany reclamó con vehemencia un cambio de la regla.

Kompany desea un cambio de regla en las suspensiones por amarillas en la Champions League

"En este nuevo formato de liga hay tantos partidos y, aun así, sigue siendo tan estricto con las tres tarjetas amarillas", dijo Kompany en DAZN. Ya en la rueda de prensa previa a la vuelta contra el Real, Kompany se había pronunciado a favor de que la UEFA adaptara su reglamento sobre las suspensiones por amarillas en la máxima competición continental. Con el enfoque actual es "muy difícil" completar una temporada de Champions League sin sanción. "Tres tarjetas amarillas para un central... si llegas tan lejos y solo has recibido tres, has hecho un buen trabajo. Aun así, te pueden sancionar para la semifinal, eso me parece duro", dijo Kompany.

Ahora la UEFA escuchó al entrenador del Bayern. En el futuro, la sanción llegará solo tras la cuarta amonestación. El motivo: tras la introducción del sistema de liga, sencillamente hay más partidos para todos los participantes en una competición europea.