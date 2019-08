Villegas se va decepcionado de la selección boliviana

El destituido seleccionador boliviano dijo que no entiende las razones de su salida porque hasta el miércoles tenía el respaldo de la FBF.

El exseleccionador boliviano, Eduardo Villegas, salió de su silencio y dijo sentirse humillado por la forma en que la Federación Boliviana de Fútbol determinó su salida del mando de la selección nacional.

Villegas aseguró que no era la manera de cerrar su ciclo con la selección boliviana porque le hicieron esperar mucho tiempo desde el final de la y luego de que varios dirigentes le manifestaron su apoyo para que siga al mando de la Verde.

“Es una falta de respeto pero enorme total", dijo Villegas sobre la forma en que recibió la cesación de sus funciones en la selección boliviana en la que trabajó siete meses.

“Un día te dicen una cosa y al siguiente día te dan la espalda, seguramente que no nos vamos a cruzar otra vez en una oficina, en un lugar, en el estadio no, porque no van nunca", aseguró el entrenador boliviano que durante la mañana del miércoles se reunió con el presidente César Salinas quien le dio su confianza para que siga al mando del equipo boliviano, pero sorpresivamente le quitó respaldo durante la reunión del Comité Ejecutivo realizado el jueves pasado.

Villegas criticó la forma en que se maneja el fútbol boliviano, las varias informalidades entre los dirigentes que van despidiendo entrenadores como si nada y van cortando procesos que pudieron llegar a buen puerto.

"El fútbol boliviano está así... Hace poco hubo un ejemplo claro con Pablo (Escobar) igualmente ha sido así, han hecho lo mismo con el técnico de la selección y seguramente se seguirá haciendo", agregó el entrenador cochabambino que ahora deberá buscar un nuevo club donde trabajar.

Para Villegas, la decisión de su salida ya se habría tomado antes, es por eso que se tardaron mucho para decidir su alejamiento y buscaron fallas en el informe de la Copa América que dio hace unos días atrás.

“Ellos (dirigentes) nos respaldaron porque estaban convencidos de que se debía hacer el proceso nos vuelcan nos dan la espalda y nos dejan al margen de la posibilidad de trabajo en beneficio de la selección", dijo el que fue durante este semestre seleccionador boliviano.

"Es un momento difícil no es fácil discernir todo lo que está pasando, no hemos podido convencer probablemente a la dirigencia respecto de hacer un proceso que es lo que en verdad necesita nuestro fútbol", agregó.