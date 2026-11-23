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Villarreal se ha visto obligado a intervenir tras la difusión de extraños rumores sobre la salud de Nicolas Pepe, exextremo del Arsenal. El club emitió un comunicado para desmentir que su jugador sufriera una lesión ocular grave por mirar un eclipse solar.

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Cómo surgieron los rumores sobre el eclipse solar

Las especulaciones se extendieron recientemente por las redes sociales después de que el internacional marfileño de 31 años apareciera en LaLiga con una máscara facial tras una operación ocular. Varias publicaciones en internet apuntaban a que su problema médico se debía a haber mirado directamente al sol durante el eclipse solar de agosto en España.

Un vídeo viral de Snapchat, supuestamente compartido desde la cuenta del propio Pepe, en el que se veía el eclipse alimentó esa versión. El extremo se había perdido cinco partidos en octubre tras someterse a la intervención, antes de volver a jugar.

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Villarreal desmiente tajantemente los rumores sobre la operación de Pepe

Decidido a poner fin a las especulaciones, el club español respondió directamente a las informaciones. Villarreal dejó claro que la operación se había programado con mucha antelación y que no tenía nada que ver con el eclipse de agosto.

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«El Villarreal CF, ante las informaciones publicadas recientemente en diversos medios de comunicación, aclara que es completamente falso que la operación ocular de Nicolas Pepe tenga relación alguna con la observación del eclipse solar», afirmó el club.

«La intervención se había programado con antelación por motivos totalmente ajenos a este acontecimiento. El club pide rigor y responsabilidad al informar sobre asuntos relacionados con la salud de sus jugadores».

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Del fichaje récord del Arsenal a LaLiga: la trayectoria de Pepe

Pepe lleva los dos últimos años compitiendo en la máxima categoría española. Llegó al Villarreal tras una etapa en Turquía con el Trabzonspor.

Antes de trasladarse a España, el extremo pasó por una etapa difícil en el Arsenal tras llegar desde el Lille de la Ligue 1 en el verano de 2019 por 72 millones de libras, una cifra que entonces suponía el récord del club. No logró justificar su precio: marcó solo 27 goles en 112 partidos con el Arsenal antes de salir cedido y, finalmente, marcharse como agente libre.

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Pepe recupera minutos tras el tropiezo ante el Barcelona

Tras perderse cinco partidos en octubre, Pepe trabaja para recuperar su sitio en el Villarreal. Entró como suplente en el minuto 75 durante la reciente derrota del Villarreal por 3-2 ante el Barcelona .

Villarreal también buscará reaccionar sobre el césped tras desaprovechar un gran comienzo ante el campeón de LaLiga. Se puso dos goles por delante en los primeros siete minutos, pero acabó encajando goles en un tramo de diez minutos de la segunda parte.