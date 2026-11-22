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El domingo por la noche surgieron en España informaciones insólitas sobre Nicolás Pépé. El delantero del Villarreal se perdió cinco partidos en octubre por una operación ocular que, según esas informaciones, estaba relacionada con el eclipse solar del 12 de agosto. El Villarreal lo desmiente.

El eclipse solar fue visible en gran parte del mundo, pero en ningún lugar se vio tan bien como en España. DAZN escribió que Pépé no pudo resistirse a mirar directamente al eclipse aquel día sin unas gafas especiales.

Según la información del medio, mirar el eclipse sin gafas de protección tuvo graves consecuencias para Pépé, que tuvo que someterse a una operación ocular a raíz de ello.

Después del 12 de agosto, Pépé jugó en casi todos los partidos, a menudo como titular. Además, contribuyó con frecuencia con goles y asistencias tanto a su club como a su país, Costa de Marfil.

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El 10 de octubre, contra el Real Madrid, Pépé se ausentó de forma aparentemente repentina. El Villarreal ya anunció entonces que se trataba de una operación ocular programada desde hacía tiempo.

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Pépé también se perdió los cuatro partidos siguientes antes de disputar los noventa minutos en su regreso, en la Copa del Rey. Según DAZN , su ausencia se debía, por tanto, a aquella imprudencia del africano, lo que ha llevado al Villarreal a emitir un nuevo comunicado.

«A raíz de las recientes informaciones publicadas en diversos medios, el Villarreal CF quiere aclarar que las afirmaciones que relacionan la operación ocular de Nicolas Pépé con la observación del eclipse solar son completamente falsas», escribe el décimo clasificado de LaLiga.

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«La intervención ya estaba programada por motivos que no tienen nada que ver con ese acontecimiento. El club pide rigor y responsabilidad al informar sobre asuntos que afectan a la salud de sus jugadores», concluye el Villarreal.

De todos modos, no está siendo el día de Pépé ni del Villarreal, que en su visita al Camp Nou iban camino de la victoria. El Submarino Amarillo mandó durante mucho tiempo por 0-2 gracias a dos goles tempraneros, pero acabó perdiendo por 3-2 . Pépé entró a falta de un cuarto de hora, cuando su equipo perdía por 3-2.