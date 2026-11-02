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FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: hora de inicio

Liga de Campeones - Jornada 4 3 nov 2026 - 15:00 Estadio de la Ceramica

El partido entre el FC Villarreal y el Paris Saint-Germain comenzará el 3 de noviembre de 2026 a las 21:00.

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

El encuentro entre el Villarreal y el Paris Saint-Germain se retransmitirá en directo por DAZN. Allí podréis seguir el partido por streaming.

La actualidad de la semana: ¿qué ha pasado con el FC Villarreal y el Paris Saint-Germain?

El Villarreal llega a este partido con un balance irregular: en sus últimos cinco encuentros oficiales ha logrado dos victorias y un empate, y ha encajado dos derrotas. Su partido más reciente terminó con una derrota por 0-1 ante el Espanyol en la liga; antes había ganado 4-3 al Liverpool en la Champions League. En esos cinco encuentros, el Villarreal marcó ocho goles y recibió nueve.

El PSG atraviesa un momento de forma extraordinario y ha ganado sus cinco partidos oficiales más recientes. Tras vencer 4-2 al Manchester City y 4-2 al Barcelona en la Champions League, logró en su último encuentro una victoria a domicilio por 5-1 ante el Le Havre en la Ligue 1. En esos cinco partidos, el PSG marcó 16 goles y recibió nueve.

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: alineaciones

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: estado de forma

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: balance de enfrentamientos directos

FC Villarreal vs. Paris Saint-Germain: las clasificaciones