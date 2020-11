Xavi Vilajoana: "No se puede permitir que la masa salarial haya alcanzado estos niveles"

El precandidato a la presidencia del Barcelona critica la política salarial del club y explica las bases de su proyecto en Goal.

ENTREVISTA EXCLUSIVA

Xavi Vilajoana ( , 1973) hace meses que tiene claro que será candidato a la presidencia del Barcelona pero no quiso dejar en la estacada a Josep Maria Bartomeu y aguantó junto a él hasta el día de su dimisión, hace un mes. Hoy, el último responsable institucional del fútbol formativo azulgrana afirma que hay que poner la Masia en el ojo del huracán azulgrana para reconstruirse desde su más genuina identidad futbolística y se presentará a los comicios del 24 de enero con una candidatura que, según asegura, está completamente desvinculada del proyecto de Bartomeu.

¿Por qué decide presentarse a las elecciones?

"Me presento por una evolución natural y porque el momento me hace pensar que el club necesita gente con conocimiento, con un amor a la institución por encima de todo y que pueda tomar decisiones en beneficio del mismo. Llevo veinte años en el club, viví como jugador lo que significan las alegrías y las decepciones y creo que los proyectos del club tienen que basarse en el conocimiento, la experiencia y la estima al club, con implicación y generosidad. No veo estos valores en ningún otro precandidato".

¿La suya es una candidatura continuista del proyecto de Bartomeu?

"A menudo la vida es una sábana corta, o te tapas los pies o te tapas la cabeza. Es todo una cuestión de prioridades, la mía es trabajar y aportar conocimiento y experiencia. En la Masia se han ido tomando decisiones que han mejorado el fútbol formativo y eso me animó a seguir trabajando para el club. No sería continuista sino coherente. El club, siempre que me ha reclamado, y he estado en tres juntas con tres presidentes distintos, me ha tenido a disposición. Nadie puede dudar de mi fidelidad al Barcelona".

Es el precandidato con más experiencia como directivo. ¿Qué ha aprendido en su etapa en las juntas de Laporta, Rosell y Bartomeu?

"Sobre todo, a identificar la línea de la que no nos podemos desviar para seguir siendo un club admirado y envidiado. Tengo muy claras las decisiones que hay que tomar. La experiencia que tengo me da perspectiva para saber qué decisiones pueden funcionar y cuáles no. Por mi mentalidad ingeniera por un lado y humanista por el otro, me gusta estudiar y analizar lo que le puede ir mejor al club".

¿Cuáles son estas decisiones que tomaría?

"La primera sería a nivel deportivo, consolidar en el primer equipo la idea del fútbol base en la que llevo cinco años. Ha sido el eslabón en el que no pude participar y creo que es primordial consolidar este último paso entre el filial y el primer equipo. También hay que tomar decisiones en cuanto a la masa salarial. Tenemos claro que el club está por encima de todo el mundo, jugadores, directivos o entrenadores. No se puede permitir que la masa salarial haya alcanzado estos niveles y tiene que conseguirse como consecuencia de una política deportiva que incluya a gente de la casa".

Usted formaba parte de las juntas de Rosell y Bartomeu que pactaron estos salarios.

"La junta no firma estos contratos sino que hay unos responsables en cada parcela. Ni me diferencio ni me parezco a sus proyectos, tenemos el nuestro propio y tenemos claro en qué se basa".

La junta gestora no está logrando ningún pacto por la rebaja salarial igual que tampoco lo logró la junta de Bartomeu. ¿Es una situación límite?

"Por la información que tengo en base a los presupuestos que presentamos está en una situación compleja pero no hay ninguna empresa en este país que no se encuentre en una situación compleja, especialmente cuando los ingresos se reducen un treinta por ciento. No hay empresa que pueda aguantarlo sin realizar rebajas de costes a todos los niveles. Los jugadores y técnicos profesionales deben tener en cuenta que si el club va bien ellos van a ser los principales benefactores y así debe ser pero también hay que entender que cuando por circunstancias ajenas hay reducciones, todos estamos en el mismo barco. En esto sería contundente. Hay que ser estricto, sí, pero también generoso".

¿En este contexto es conveniente afrontar el Espai Barça en los términos financieros en los que está planteado?

"Los 800 millones de euros de los que se habla incluyen todas las instalaciones, no solo el Camp Nou. Este proyecto debe ser el núcleo del futuro del club, necesitamos un estadio del siglo XXI que generará nuevos activos que se podrán monetizar. La financiación que necesita tiene que estudiarse bien si bien es cierto que el apoyo de Goldman Sachs refiere a ingresos futuros. Es decir, hasta que el nuevo estadio no esté acabado y no empiece a generar beneficios no se devolverá el préstamo. Eso no quiere decir que haya que utilizar estos 800 millones de euros. Si no hay que pedir más dinero no lo pediríamos porque el compromiso es el de reducir la deuda para ser sostenibles".

¿No advierte ningún riesgo ante la llegada de Goldman Sachs a la vida del club, pues?

"Goldman Sachs ha financiado muchos estadios de fútbol americano o de fútbol. Son operaciones habituales en su forma de funcionar pero el dinero que prestaría se considerarían unos ingresos a cuenta de los futuros ingresos. Sería un préstamo que no tiene recurso contra el club ni garantía patrimonial hipotecaria asociada. Ellos podrían aconsejar, ver qué se ha hecho y qué no, cómo se puede mejorar y colaborar con el club para que se cumpla la previsión de ingresos. No hay otro mecanismo que este para recuperar el dinero que Goldman Sachs invierta".

¿Quien cree usted que será su rival a batir en las elecciones?

"No considero que tenga rivales. Tengo socios compañeros que han considerado oportuno presentarse a las elecciones pero todos deberían tener claro qué significa presentarse a la presidencia del Barcelona. Me sorprende que haya esta legión de precandidatos que consideren que la situación económica es demencial. A menudo el talento no va asociado a la riqueza por lo que el hecho de que nosotros tengamos una cobertura económica derivada de la gestión acumulada de las dos anteriores juntas hace que nosotros tengamos gente muy válida y dispuesta a dejarse la piel por el club, es un mérito añadido enorme".

¿La realidad puede dejar atrás al Barcelona con respecto a otros clubes competidores en un fútbol que vive cambios muy acelerados a todos los niveles?

"En absoluto. La naturaleza jurídica de una entidad no condiciona su capacidad de competir al más alto nivel. Tenemos un valor intangible como es la forma de entender el juego y las generaciones de futbolistas que desarrollamos en la Masia. Podemos ser y seremos competitivos con gente de la casa porque siempre lo hicimos así, se trata de hacer pasar el modelo de la colectividad que inspira el juego por delante de la individualidad. Tenemos que sustituir a las grandes estrellas por la colectividad, eso solo lo puede hacer el Barcelona, no puede hacerlo nadie más".

¿Cree que celebrar las elecciones el 24 de enero puede provocar riesgos paralizando el club durante tanto tiempo?

"Lo que quiero en las elecciones es que haya la máxima participación y entiendo que las autoridades sanitarias han tenido en cuenta que también hay que garantizar la máxima seguridad sanitaria y eso es difícil de prever. Según los tiempos que marcan los Estatutos no se puede fijar una fecha para luego tirarse atrás. Hay que intentar que cuando se fije la fecha haya la plena seguridad de poder celebrarlas. Entiendo que la junta gestora habrá considerado que la mejor fecha es esta, si se confirma".

El nuevo presidente sólo tendrá seis días de margen para actuar en el mercado, por lo pronto, y ha habido lesiones importantes, sabiendo que para fichar antes hay que vender. Y tampoco hay que olvidar que cualquier club que quiera a Messi gozará de veinticuatro días para hablar con él de forma legal.

"No estoy de acuerdo con esto. El mercado de la gente de la cantera no cierra el 31 de enero. Si cualquier candidato dice que no tendrá tiempo de fichar significa que desconoce por completo la Masia y con esto está todo dicho".

¿Cree que Messi esperará a que el Barcelona tenga nuevo presidente, pues?

"Messi tiene contrato con el club hasta el 30 de junio".

Pero podrá negociar con quien quiera a partir del 1 de enero.

"Cuando lleguemos a la presidencia, si el socio así lo estima hablaremos con él y veremos qué nos encontramos".

¿Cuáles son sus intenciones para con Messi?

"Lo primero sería escucharle porque no me sirve que me digan que se habla con su entorno. No sé qué dice el entorno, a mí me gusta hablar con personas porque si no hablamos de especulaciones y no se puede decidir en base a eso. Si soy presidente del Barcelona hablaré con él de forma honesta pensando en lo mejor para el club".

Messi no se hablaba con Bartomeu. ¿Lo haría con un miembro de su junta?

"Es que hablaría con el presidente del Barcelona y creo que cualquier jugador, técnico o empleado tiene que hablar con el presidente del club, sólo faltaría".

No se conocen muchos nombres de su proyecto. ¿Quién liderará las parcelas económica y deportiva?

"Esperamos realizar la presentación de nuestro equipo durante los próximos días. Es un grupo que lleva tiempo trabajando, poniendo los puntos sobre las íes, pero todavía no es el momento de anunciarlo. Nadie es más importante que nadie y me parecería una falta de respeto mencionar unos nombres y otros no".

¿Koeman seguiría en el banquillo con usted de presidente, si hace méritos suficientes?

"Koeman es el entrenador del Barcelona, es un técnico valiente y con las cosas claras, que dirige a un equipo en proceso de transformación y eso requiere tiempo. Cualquiera que haya jugado a fútbol, y yo lo he hecho, sabrá que todo requiere su tiempo y Koeman seguiría siendo el entrenador, sí".

Hablemos de la Masia. Al fin esta temporada hemos visto cómo se ha promocionado a tres jugadores desde el filial. ¿Su apuesta por el fútbol formativo es por necesidad o por convicción, viendo la situación de crisis generada por la pandemia?

"Absolutamente por convicción. Que a nadie le quepa la menor duda. Para hablar de la Masia hay que conocerla. Si no es imposible ser consciente de lo que supone realizar esta apuesta porque hay mucho trabajo que no se ve. No es gratuito que Ansu llegue al club hace seis años y dé el salto al primer equipo desde el Juvenil; no es gratuito que el Juvenil A sea el más joven de la historia; tampoco lo es que se hayan renovado determinadas generaciones sin que se haya producido ninguna gran fuga, como pasaba en otras épocas. Eric Garcia, por ejemplo. Hay que hacerlo desde el convencimiento para trasladarlo al primer equipo pero todos opinan sin saber. Yo también compartía que el modelo de fichajes en el filial quizá no era el mejor pero ahora hay que escuchar que los equipos formativos no ganan. Se trata de equipos formativos, no vamos a ganar títulos o a lograr ascensos. Ganar tiene que ser consecuencia de una mejora de los jugadores. Nadie puede pretender que chavales de diecisiete años ganen todos los partidos en contra jugadores de treinta. Flaco favor le hacemos al club si pensamos reforzar los filiales con jugadores experimentados cuando los resultados no llegan. Lo que importa es su evolución, se gane o se pierda".

Sin embargo, cuesta entender fichajes como el de Gustavo Maia.

"He sido responsable de los fichajes del B en la ventana de mercado. Propuse y batallé para que este filial fuera el más joven de la historia, han subido siete juveniles de golpe, por ejemplo. Todos los fichajes son un melón para abrir y hay que disponer de mecanismos para minimizar los errores. Maia estaba firmado en enero y la decisión estaba tomada. De todas formas a veces es complicado completar veintitrés fichas solo con gente de la casa y por eso pusimos sobre la mesa cesiones puntuales para no tapar la progresión de jugadores más jóvenes, que no vean que se incorporan piezas que puedan frenar su progresión. Mis decisiones más importantes fueron en dos posiciones muy concretas".

¿Cuenca y Chumi tienen números de regresar si usted es presidente, entonces?

"No tiene por qué, tenemos muchos otros jugadores interesantes en la casa. Están Mingueza o Comas, por ejemplo. Los jugadores que necesitan marchar cedidos para madurar lo hacen para regresar. A partir de aquí no podemos pretender ni que todos promocionen ni que todos regresen. Tenemos que pensar en que todas las posiciones estén cubiertas con gente de la casa y el B tiene que ser el aglutinador de las últimas tres generaciones, donde confluyen los mejores de cada generación para que el salto al primer equipo sea más sencillo".

A propósito de fichajes, ¿usted sería partidario de recuperar a Neymar, como pretendía Bartomeu?

"El Barcelona debe centrarse en los jugadores que tiene y en seguir potenciando la evolución de los chavales de casa, que los hay muy buenos, así que no nos planteamos en ningún caso el fichaje de Neymar".

¿Cómo se imagina el club dentro de cinco años?

"En manos de gente de la casa en el sentido más amplio de la palabra. Necesitamos que la gente se vuelva a sentir orgullosa y partícipe de la vida del club, que vuelva a ser una institución envidiada como quiere cualquier socio".

Habla de gente de la casa pero ¿ha contactado con Xavi, Puyol o Iniesta?

"De momento, no. No creo que sea el momento. Tengo muchos ex compañeros y cualquier gran jugador que haya sido activo del club todavía lo es. Y tengo muy claro que son activos del club, no de una persona o un socio, y cada uno tiene que aportar su conocimiento y experiencia allí donde pueda aportar valor. No me gusta lo del nombre por el nombre, me gusta el talento, la capacidad, la generosidad y la honestidad, a partir de ahí ponemos los nombres pero para hacer el trabajo primero necesitas unas capacidades"

¿Cuál sería su fichaje soñado si no hubiera límites salariales o presupuestarios?

"No me gusta soñar, vaya por delante. Me contradiría si mencionara un nombre porque no creo que haya ninguno del que pueda surgir un conjunto de jugadores. Una de las claves que hay que tener en cuenta es que la grandeza de nuestro juego se basa en la colectividad por mucho que siempre sea bueno tener jugadores que marcan la diferencia".

No quisiera acabar sin hablar sobre la creación de la Superliga Europea que adelantó Bartomeu el día de su dimisión. ¿El proyecto está tan adelantado como parece?

"Por lo que sé, ha habido conversaciones entre los grandes clubes europeos para tratar esta posibilidad pero es un tema que está todavía muy verde. Es algo muy sencillo, la decisión final estará en manos del socio, no de la junta directiva".