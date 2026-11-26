Cómo ver el Viktoria Plzen vs Benfica con una VPN

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. Elige un proveedor de servicios VP de confianza y descarga la aplicación en tu dispositivo (ordenador, móvil o tableta). Elige la ubicación del servidor. Selecciona un servidor VPN en el país donde se emita oficialmente el partido.

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Previa del partido

Europa League - Jornada 5 26 nov 2026 - 12:45 Doosan Arena Plzen

El Viktoria Plzen recibe al Benfica en el Doosan Arena de Plzen en un partido de la fase de liga de la Europa League.

El contraste en la clasificación es notable. El Benfica ocupa el primer puesto, mientras que el Plzen está en el 30.º.

El equipo de Radoslav Kovac llega en buena forma en la competición nacional. Ganó 1-2 a domicilio al Bohemians 1905 en la Primera Liga el 21 de noviembre y no ha perdido ninguno de sus últimos cinco partidos.

El Plzen también logró una victoria por 0-1 en el campo del Lillestroem en esta competición a principios de noviembre. Ese resultado le da una base sobre la que construir en casa.

El Benfica, dirigido por Marco Silva, ha ganado sus cinco partidos más recientes. El último fue una victoria por 1-3 en el campo del Torreense en la Copa de Portugal el 22 de noviembre.

También venció al Lech Poznan por 3-1 en la Europa League a principios de este mes, por lo que el equipo visitante llega a Chequia con mucha confianza.