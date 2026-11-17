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Viktor Gyokeres ha vuelto a ser el Caníbal con Suecia, pero su futuro en el Arsenal, pese a sus últimas declaraciones, sigue en el aire de cara a enero.

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Seis goles en cinco partidos y decisivo una vez más en el último encuentro, en el que Suecia venció 3-2 a Bosnia gracias a un doblete suyo. Viktor Gyokeres ha liderado a su selección en el grupo 4 de la Liga B de la Nations League 2026/2027 y ha logrado, a falta de una jornada, el ascenso a la Liga A, que también cambiará de formato a partir de la próxima edición.

El delantero centro nacido en 1998 está mostrando un estado de forma espectacular y parece haber recuperado plenamente el nivel que llevó al Arsenal a pagar más de 70 millones de euros para ficharlo del Sporting de Lisboa en el verano de 2025. Sin embargo, el Caníbal sigue ofreciendo un rendimiento increíblemente distinto con su selección y con los Gunners. Mikel Arteta apenas le está dando minutos y, además, busca en el mercado otro refuerzo para la delantera en su misma posición.

UN SUPLENTE DE LUJO PARA ARTETA - En lo que va de temporada, el delantero solo ha disputado 181 minutos con el Arsenal en la Premier League. Ha sido titular en una única ocasión y, de los 10 partidos jugados, ha pasado nada menos que 3 enteros en el banquillo. Algo mejor le ha ido en la Champions League, con 1 gol y 2 asistencias en 4 jornadas y 3 titularidades, aunque fue suplente y solo jugó 22 minutos en el único gran partido disputado hasta ahora, contra el Bayern de Múnich.

GYOKERES QUIERE QUEDARSE - Desde hace tiempo se habla de una ruptura entre el futbolista y el cuerpo técnico de Mikel Arteta, pero Gyokeres ha querido desmentirlo públicamente. Por ahora, insiste en que quiere intentar ganarse un sitio con los Gunners:



"Me gustaría quedarme, me siento bien cuando juego. Hemos ganado la mayoría de los partidos. Últimamente estoy jugando bien y ahora mismo me siento en forma. La comunicación con Arteta es buena. A veces me molesta que digan que quiero irme".

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SE PUEDE MARCHAR DE TODOS MODOS - Gyokeres seguramente no querrá rendirse fácilmente y, sobre todo, no querrá renunciar, después de solo 1 año y medio, a los 12,5 millones de euros netos que cobra al año en Londres. Aun así, el Arsenal sigue buscando un refuerzo para el ataque en el mercado y figura entre los pretendientes de Endrick, entre otros. El brasileño también gusta mucho en Italia al AC Milan y a la Roma.

¿AC MILAN Y JUVENTUS? ES UNA OPORTUNIDAD - Si el Arsenal y Arteta acaban cerrando el fichaje ofensivo que el técnico español lleva tiempo pidiendo, la situación de Gyokeres también podría cambiar. Entonces podrían recobrar fuerza los rumores que lo sitúan como posible objetivo a bajo coste de la Juventus y el AC Milan. El AC Milan busca un delantero para acompañar a Goncalo Ramos, mientras que la Juventus quiere un 9 titular en lugar de Woltemade y Kolo Muani, que no convencen a Spalletti en esa posición.

Por supuesto, la operación tendrá que resultar muy ventajosa económicamente, al menos hasta final de temporada. Una cesión con opción de compra podría ser la fórmula que más convenga a todas las partes y, teniendo en cuenta que solo quedarían 6 meses, los 6 millones de euros de sueldo que debería cobrar en Londres también serían asumibles para las cuentas de los clubes italianos. No será sencillo: también habrá que convencer a Gyokeres de dejar la Champions League y la Premier League para jugar, posiblemente como titular, en competiciones que hoy tienen menos repercusión a nivel de imagen, como la Europa League y la Serie A. Difícil, pero no imposible: el mercado de invierno acaba de empezar.