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Viktor Gyokeres atraviesa un momento de forma espectacular de cara a portería con Suecia, y el delantero del Arsenal ya apunta a lo más alto de los registros históricos. Cree que tiene lo necesario para superar algún día al legendario Zlatan Ibrahimovic como máximo goleador de la historia de su país.

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En busca del récord de una leyenda

Gyokeres atraviesa el mejor momento de su carrera con la selección sueca, y el delantero del Arsenal ha admitido que aspira a batir el histórico récord goleador de Ibrahimovic. El exjugador del AC Milan y del Manchester United se retiró con 62 goles con Suecia, una cifra que durante mucho tiempo ha parecido inalcanzable para cualquier atacante sueco de la era moderna. Sin embargo, Gyokeres marca con tanta regularidad que ya se empieza a hablar de la posibilidad de lograr lo que parecía imposible.

El jugador del Arsenal suma 25 goles en 41 partidos con la selección absoluta, una eficacia que le ha hecho escalar puestos en la clasificación histórica. En el último parón de selecciones marcó cuatro goles en cuatro partidos y llega al encuentro del sábado contra Bosnia y Herzegovina tras haber anotado en siete partidos consecutivos de la Liga de Naciones. Preguntado por si alcanzar a Ibrahimovic es una aspiración realista, el futbolista de 28 años se mostró confiado en sus posibilidades a largo plazo.

«Por supuesto que es posible», afirmó, según recoge Fotbollskanalen. «Sí, si sigo jugando y lo hago durante más tiempo. Así que sí, por supuesto que es posible. Es un objetivo por el que trabajar, al cien por cien. Me he sentido bien en ese aspecto. Está claro que quiero seguir por ese camino y marcar goles con la selección. Es una sensación fantástica. No hay nada mucho mejor que eso».

Escalando puestos en la clasificación histórica

Gyokeres se acerca rápidamente a los diez máximos goleadores de la historia de Suecia. Si el jugador del Arsenal marca tres goles más, superará a Agne Simonsson y Tomas Brolin, dos figuras del fútbol sueco, y se situará noveno en la clasificación histórica. Su reciente racha es una muestra del sistema táctico implantado por Graham Potter, que ha permitido al delantero brillar como referente del ataque junto a Alexander Isak, del Liverpool.

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El delantero está disfrutando del fútbol en esta nueva etapa y quiere mantener su racha goleadora en la actual campaña de la Liga de Naciones. Al hablar de sus goles en siete partidos consecutivos de la competición, admitió con una sonrisa: «En cualquier caso, he pensado en ello. Ese es el plan».

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El ascenso en la Liga de Naciones, en juego

Los récords individuales no son lo único que está en juego en esta ventana internacional, ya que Suecia busca el ascenso a la máxima categoría de la Liga de Naciones. Una victoria contra Bosnia y Herzegovina el sábado le garantizaría el primer puesto de su grupo y el ascenso a la División A. Para Gyokeres, competir contra las mejores selecciones del mundo es el siguiente paso natural para este equipo en desarrollo, que busca ganar impulso de cara a futuros grandes torneos.

Tras el partido en Solna, la selección sueca viajará para enfrentarse a Polonia el martes y cerrar su calendario actual. La prioridad sigue siendo el éxito colectivo, pero los 62 goles de Ibrahimovic continúan siendo una gran motivación para el delantero del Arsenal. «Ahí es donde quieres estar, por supuesto. Como las otras selecciones que están en la Liga de Naciones. Queremos jugar contra las selecciones más grandes. Medirnos con ellas», dijo Gyokeres.

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La evolución táctica de Potter

Potter ha integrado con éxito a numerosos jugadores de gran nivel en su once titular, con Gyokeres como punta de lanza. El seleccionador confirmó que, pese a haber realizado algo de entrenamiento individual a principios de semana, Gyokeres está en plena forma y disponible para jugar. «Todos están disponibles. No hay problemas», afirmó Potter al informar sobre el estado de la plantilla.

La noticia supondrá un gran impulso para los aficionados, deseosos de ver al delantero continuar su búsqueda de un lugar en la historia. Aunque todavía le faltan 37 goles para igualar a la leyenda, su trayectoria actual apunta a que el récord «imposible» podría estar por fin realmente amenazado por el hombre al que llaman «Bulten».