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Viking vs. Sabah FK: hora de inicio

Liga de Campeones - Jornada 4 4 nov 2026 - 15:00 Lyse Arena

El partido entre Viking y Sabah FK comienza el 4 de noviembre de 2026 a las 21:00.

Viking vs. Sabah FK hoy en directo: ¿quién lo emite por televisión y streaming?

El partido de la Champions League entre Viking y Sabah FK se retransmitirá en directo por DAZN. Los suscriptores podrán seguir allí el encuentro en streaming.

Los temas de la semana: ¿qué ha pasado con Viking y Sabah FK?

Viking llega a este partido con un balance de dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros oficiales. Su partido más reciente fue un 3-2 contra Bodø/Glimt que terminó en derrota. Antes había logrado una victoria por 3-1 contra Tromsø. En total, Viking marcó 14 goles y encajó 12 en esos cinco partidos.

Sabah FK también suma dos victorias, un empate y dos derrotas. Su partido más reciente acabó 3-2 contra Turan Tovuz, esta vez con derrota. Cabe destacar la victoria por 2-0 contra Slavia de Praga en la Champions League. En los cinco partidos, Sabah marcó siete goles y encajó seis.

Viking vs. Sabah FK: alineaciones

Viking vs. Sabah FK: estado de forma

Viking vs. Sabah FK: balance de enfrentamientos directos

Viking vs. Sabah FK: las clasificaciones