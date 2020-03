Vigón: “Clásico Tapatío, más pasional que el Capitalino”

El canterano del Atlas marcó diferencias entre ambos clásicos, mismos que se disputarán en la misma jornada.

Juan Pablo Vigón, mediocampista de los Pumas, aceptó que existe mayor vehemencia en el Clásico entre Chivas y Atlas que en el Clásico de la Ciudad de entre América y el conjunto universitario.

"El Pumas-América es muy importante, porque debes ganarlo, pero en Guadalajara la gente va al entrenamiento, te presiona, vive ese clásico contigo, es más pasional”, dijo Vigón en entrevista con ESPN.

Para el futbolista tapatío, hay cuestiones que marcan diferencia para calificar de dicha manera el clásico más añejo del futbol mexicano: “Se juega con mucha sangre. Te dan ganas de estar con el cuchillo entre los dientes”.

Vigón no ha negado su afición por el e incluso aseguró que desearía que su retiro se diera con el conjunto rojinegro, esperando puedan conseguir el título sea parte o no de la plantilla. Cabe recordar que no han podido ser campeones desde 1951 bajo la dirección técnica de Eduardo ‘Che’ Valdatti.