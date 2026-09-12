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Vieri: «Pio Esposito es el nuevo Toni, marcará 30 goles por temporada»

Inter Milán

Entrevistado por Il Messaggero, Bobo Vieri, exdelantero centro, habló así sobre la lucha por el Scudetto en la Serie A: «¿La Roma? Con Gasperini y Malen puede ganar el Scudetto, aunque el Inter sigue siendo el equipo con la plantilla más fuerte».


¿Pio Esposito? «¿Veis a Luca Toni? Qué goleador: hoy veo en él a Pio Esposito, dadle tiempo y lo veréis. No, no es el nuevo Vieri, Pio se convertirá en el clon de Toni. Dadle uno o dos años y marcará 25-30 goles por campeonato. Ahora está haciendo el aprendizaje, con Lautaro y Thuram, y luego se convertirá en el Número Uno».

Volvamos a la Roma, por favor. «De Scudetto, seguro, y eso no quiere decir que lo vaya a ganar, sino que participará en la lucha gracias a la llegada de Gasperini».




Entonces, la Roma está en la pole para Bobo Vieri. «Pongo al Inter por delante de todos porque tiene una calidad superior respecto a los demás, repartida por toda la plantilla, que da miedo. Para el Scudetto es la gran favorita, pero a lo largo de una temporada nunca sabes qué puede pasar. Y la Roma estará siempre encima del Inter, lista para aprovechar cualquier posible tropiezo».

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