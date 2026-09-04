¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1082055160.jpgJoan Gosa

Traducido por

Vieja tensión: ¿por qué se desplomó el fichaje de Laporte por el Barcelona?

Fichajes
Primera División
Barcelona
Athletic Club
A. Laporte
España

Barcelona y Laporte: un fichaje que se derrumbó por las exigencias del Athletic de Bilbao

El Barcelona fracasó en su intento de fichar a Aymeric Laporte, central del Athletic de Bilbao, durante el mercado de fichajes de verano de 2026.

El sitio Tribuna, citando al diario The Athletic, señaló que el Barcelona estuvo cerca de hacerse con Laporte, y que el jugador tenía las mismas ganas de trasladarse al Camp Nou.

El club catalán había identificado a Laporte como el perfil táctico ideal para reforzar su línea defensiva, dado que se trata de un jugador zurdo, además de su gran experiencia, así como su gran entendimiento con Pau Cubarsí en la selección española.

El entorno de Laporte había apuntado en un principio a la existencia de una cláusula de rescisión baja en su contrato, lo que llevó al Barcelona a creer que la operación podría cerrarse por unos 15 millones de euros.

Sin embargo, la operación se vino abajo en cuanto el Athletic de Bilbao reveló sus exigencias económicas oficiales, ya que el club vasco reclamó una cifra muy superior a la valoración interna que el Barcelona había establecido para el jugador.

Primera División
Athletic Club crest
Athletic Club
ATH
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Primera División
Valencia crest
Valencia
VAL
Barcelona crest
Barcelona
BAR

Lo que complicó aún más la crisis económica fue que los dirigentes del club catalán no tenían ningún deseo de embarcarse en unas negociaciones largas, debido a la fuerte tensión en las relaciones entre ambos clubes tras el reciente caso de Nico Williams.

Pueden debatir los temas y las noticias en mayor profundidad en los foros de Kooora

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google