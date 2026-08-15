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Al Ittihad vs Al Kholood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Vieira responsabiliza a Danilo Pereira del tropiezo ante el Al-Khaleej

J. Wissing
D. Pereira
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El Al-Ittihad empató en su primer partido en la Roshn Saudi League

El alemán Jens Wissing, director técnico del Al-Ittihad, responsabilizó a su defensa portugués Danilo Pereira por el tropiezo ante el Al-Khaleej, en el estreno de su equipo en la Liga Roshn saudí.

El Al-Ittihad cayó en la trampa del empate a un gol frente a su invitado, el Al-Khaleej, en el partido que enfrentó a ambos la noche del sábado en el estadio Al-Inma de Yeda, en la primera jornada de la Liga Roshn.

Wissing declaró en la rueda de prensa posterior al encuentro, según recogió el diario saudí "Asharq Al-Awsat": "Queríamos ganar el primer partido en nuestro estadio, y el enfrentamiento estuvo muy igualado".

Y añadió: "Tuvimos nuestros momentos, pero por desgracia no los aprovechamos para decantar el enfrentamiento, y tras la tarjeta roja la tarea se volvió más difícil. Aún estamos al inicio del camino y queremos quedarnos con los aspectos positivos y corregir los negativos".

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El técnico alemán hace referencia a la decisión del árbitro del partido de expulsar al defensa portugués Danilo Pereira en el minuto 58, tras recurrir al videoarbitraje, por dar una patada a un jugador del Al-Khaleej sin balón de por medio.

Wissing prosiguió: "Llevo 5 semanas con los jugadores y conozco sus capacidades. Tuvimos una tarjeta roja, y todos los cambios están estudiados; el objetivo era aumentar la actividad, y cualquier cambio responde a una circunstancia que se dio en el encuentro".

Y concluyó: "Nuestra concentración está ahora en el próximo enfrentamiento para lograr la victoria. Tenemos 3 días antes del partido contra el Al-Najma, queremos recuperarnos bien y preparar el encuentro".

Cabe recordar que el próximo partido del Al-Ittihad será ante el Al-Najma, el próximo martes, en la ronda de 32 de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas.

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