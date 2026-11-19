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En las últimas semanas, el Bayern fue vinculado de forma bastante concreta con el fichaje de JJ Gabriel. Sin embargo, todo apunta a que será el Real Madrid quien se haga con él. Por sus aparentes actitudes y su turbio entorno de representantes, parece encajar allí a la perfección. Una opinión.

Si se busca en el diccionario Duden la metáfora del cáliz que pasa de largo, la definición especializada es clara: «Se pudo evitar un destino adverso inminente, un sufrimiento o una tarea desagradable». Y así puede describirse exactamente la situación del Bayern en el caso de JJ Gabriel, el jovencísimo talento de 16 años del que tanto se habla.

Porque, pese a todo su potencial y a unas cualidades futbolísticas que, al parecer, entusiasman, bien podría haberse convertido en una carga y un elemento perturbador para el club. Si se tienen en cuenta las palabras de Uli Hoeneß sobre Lennart Karl, debatidas hasta la saciedad y de manera indigna , a quien el patriarca del club reprochó recientemente la falta de «humildad» que «necesitan los jugadores jóvenes» y con quien, por ello, quería tener una conversación seria, cuesta imaginar cómo habría reaccionado Hoeneß ante un tal JJ Gabriel y su séquito.

Probablemente, si el presidente de honor se hubiera informado un poco más sobre el comportamiento del adolescente y de su entorno, habría intervenido personalmente ante un posible traspaso.

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¿Por qué provocó JJ Gabriel un «shock» en el Manchester United?

De hecho, el club más laureado de Alemania habría entrado con bastante fuerza en la puja cuando Gabriel presionó con insistencia para salir del Manchester United y, según se dice, causó un «shock» entre los Red Devils con una maniobra «casi sin precedentes».

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El adolescente exigió al club en el que juega desde los once años y en cuyo equipo sub-18 había brillado recientemente con 23 goles en 23 partidos que anulara su inscripción para poder marcharse ya en invierno a un club más grande. Y conviene recordar que no hablamos del Fulham, del Racing de Santander ni del Mainz 05, sino del Manchester United. Un gigante, es cierto, venido muy a menos en los últimos años , pero que sobre el papel sigue siendo uno de los grandes destinos del fútbol europeo.

Y hablamos de un talento de 16 años que aún no ha disputado ni un solo partido oficial como profesional. Solo eso probablemente le habría bastado, y con razón, a Hoeneß para cuestionar su carácter y su idoneidad para el Bayern.

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El proceder de Joseph Junior Andreou Gabriel, su nombre completo, bien puede interpretarse como una muestra de la arrogancia que parece caracterizarlo. El elaborado vídeo de despedida que publicó esta semana en su cuenta de Instagram también dice mucho y despertó burlas y críticas. Allí lo llamaron «el próximo Garnacho» y le desearon «mucha suerte calentando el banquillo del Real Madrid».

El Bayern ya tiene experiencia con los turbios representantes de JJ Gabriel

Comentarios similares aparecieron también bajo un vídeo de Instagram publicado poco antes por su nueva agencia de representación y que resulta de lo más incómodo de ver. Por cierto, el Bayern ya conoce a esa agencia. El verano pasado, en el último día del mercado, negoció con EPIC Sports y su peculiar fundador y director, Ali Barat, una costosa cesión de última hora de Nicolas Jackson.

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Después llegó un pintoresco comunicado de prensa en el que Barat se dio palmadas en ambos hombros por la operación. Si tuviera un tercero, probablemente también se habría felicitado a sí mismo por él. El comunicado se titulaba «Ali Barat ha redefinido el juego» e incluía detalles delicados de la operación de Jackson que el propio Bayern probablemente nunca habría hecho públicos.

EPIC es, por cierto, la agencia de la que Noah Atubolu se desvinculó hace meses tras un conflicto que se hizo público. Barat y sus colaboradores, entre los que se mencionó por su nombre a un tal Marcello Brillmann, convencieron al portero de dejar el SC Freiburg con falsas promesas y posibles traspasos, sin tener preparados destinos concretos y adecuados. Cuando empezó a amenazarlo la perspectiva de pasar un año en la grada en Friburgo, Atubolu dijo basta. Puso fin a la situación, negoció una renovación de contrato con el Sport-Club y el SC llegó a un acuerdo con el Eintracht Frankfurt para una cesión con obligación de compra posterior.

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El Real Madrid no es un refugio cómodo para jóvenes promesas de 16 años

Así pues, esta turbia agencia representará ahora también los ambiciosos intereses de Gabriel. EPIC anunció hace unos días su acuerdo con el joven de 16 años con estas palabras: «La historia no espera, y la grandeza tampoco. Un talento extraordinario. ¡Posibilidades infinitas!». No cabe duda de que ambas partes estaban hechas la una para la otra.

Queda por ver hasta qué punto serán realmente infinitas esas posibilidades para Gabriel en el primer equipo del Real Madrid. Quizá el joven de 16 años debería consultar antes a Martin Ödegaard, o a Reinier, o al «Guti neerlandés» Mink Peeters, o a Samuel Eto'o.

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Con su cuestionable entorno de representantes, su confianza en sí mismo aparentemente enorme (y más bien poco sana), sus disparatadas exigencias económicas (un salario anual de siete cifras y una prima de fichaje sustanciosa) y las complicaciones de su traspaso ( la cuestión del pasaporte chipriota ), para los muniqueses es, sin duda, una señal de alarma andante en materia de fichajes. Un cáliz teñido de rojo intenso que, por suerte, pasará de largo para el Bayern.

En cambio, al menos a primera vista, sí parece encajar bastante bien en esa colección a veces regia de personalidades extrovertidas y con aires de diva. Solo cabe desearle mucha suerte y todo lo mejor.