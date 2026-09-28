En una noche en la que la audacia se mezcló con la emoción, la selección de Francia arrebató una victoria agónica a su anfitriona Bélgica por un gol a cero, la noche del lunes, en el estadio Rey Balduino, dentro de los partidos de la segunda jornada del Grupo 1 de la Liga de las Naciones de la UEFA.

Los hombres de Zinedine Zidane continuaron con su arranque perfecto, logrando la segunda victoria consecutiva, con lo que los Bleus elevaron su casillero a 6 puntos en el liderato del grupo, mientras que Bélgica, dirigida por Marc van Bommel, encajó su primera derrota, quedándose en 3 puntos en el tercer puesto, por diferencia de goles con la subcampeona Italia, en tanto que la selección de Turquía cierra la clasificación sin puntos.

Zidane acaparó las miradas con sus decisiones atrevidas, tras dejar a varias de sus figuras más destacadas en el banquillo, encabezadas por Ousmane Dembélé, Rayan Cherki y Michael Olise, pese a la ausencia de Kylian Mbappé en el enfrentamiento por lesión.

El encuentro también presenció el debut de tres jugadores por primera vez con la camiseta de la selección francesa, a saber, Jérémy Jacquet, Ange Diouf y Lucas Da Cunha, en un hecho que se repite por primera vez desde el 22 de septiembre de 2022.









La suerte se mostró esquiva con la selección francesa en dos ocasiones, después de que el travesaño repeliera los remates de Désiré Doué en el minuto 12 y de Lucas Da Cunha en el minuto 53, con lo que el empate sin goles se mantuvo hasta los últimos minutos.

Zidane realizó sus intervenciones para dinamizar la línea ofensiva, dando entrada a Ousmane Dembélé en el minuto 68 en lugar de Esteban Lepaul, antes de introducir a Rayan Cherki y Michael Olise en el minuto 77 a costa de Maghnes Akliouche y Bradley Barcola.

En el minuto 88 llegó el momento decisivo, cuando Michael Olise recibió un pase de Rayan Cherki para arrancar a toda velocidad y regatear a un defensa de Bélgica antes de soltar un remate desde el borde del área que se alojó en la red, dándole a Francia el gol de la victoria agónica.

Así, las decisiones atrevidas de Zidane se convirtieron en una carta decisiva, después de que los suplentes marcaran la diferencia y le dieran a Francia tres nuevos puntos que la mantuvieron en solitario en el liderato del grupo.















