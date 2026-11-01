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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Vídeo: «Ya no hay sitio para Vinicius»: Diomande sacude los planes del Real Madrid con un golazo espectacular

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
Vinicius Junior
Y. Diomande
España
Brasil
Côte d’Ivoire

El marfileño brilla

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El marfileño Yan Diomandé lanzó un mensaje contundente en la carrera por hacerse un hueco en el once titular del Real Madrid, tras marcar un gol espectacular en la portería del Racing de Santander, durante el duelo que enfrentó a ambos equipos en el estadio "El Sardinero", y así seguir aprovechando la ausencia del brasileño Vinicius Junior, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de este último en los planes del cuerpo técnico.

El Real Madrid impuso su dominio en el desarrollo de la primera parte, al adelantarse por tres goles sin respuesta, que abrió Kylian Mbappé desde un penalti polémico en el minuto 11, antes de que Jude Bellingham sumara el segundo gol en el minuto 22, con una asistencia decisiva de Arda Güler.

El tercer gol llegó con la firma de Diomandé en el minuto 36, después de recoger un despeje de la defensa del Racing tras un saque de esquina, para lanzar un disparo directo con su pie derecho desde fuera del área, que se alojó en la escuadra de la portería del guardameta Ezkieta, en una de las jugadas más bellas del partido.

El extremo marfileño vive un periodo de brillantez notable, aprovechando la sanción de 4 partidos a Vinicius Junior, un castigo que le dio la oportunidad de aparecer como titular y demostrar sus cualidades, tras lograr ofrecer unos niveles destacados que lo han convertido en un serio competidor por un puesto en el once.

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Diomandé elevó su cuenta a 5 goles esta temporada, 4 de ellos en LaLiga, confirmando que no se conforma con suplir la ausencia de la estrella brasileña, sino que busca aprovechar la oportunidad de la mejor manera posible e imponerse como una opción difícil de ignorar.

Y con la continuidad del brillo del marfileño, la pregunta queda sobre la mesa: ¿encontrará Vinicius su puesto de titular con facilidad una vez cumplida la sanción, o está Diomandé escribiendo el inicio de una nueva etapa en la posición de extremo?

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