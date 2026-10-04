Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Marroquí de Fútbol y ministro delegado de Presupuesto en el Gobierno marroquí, sufrió una herida en la cabeza y la frente la noche del sábado tras chocar contra una puerta de cristal transparente en el Palacio de Congresos de la ciudad de Skhirat, cuando abandonaba una reunión política, lo que obligó a trasladarlo a una clínica para recibir tratamiento y comprobar su estado de salud.

Según el portal marroquí "Hespress", el incidente ocurrió al margen de la participación de Lekjaa en los trabajos de la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del partido Autenticidad y Modernidad, después de que creyera que la puerta de cristal cerrada estaba abierta y chocara con fuerza contra ella mientras salía apresuradamente.

Varios vídeos difundidos en las plataformas de redes sociales mostraron el momento en que Lekjaa cayó al suelo, antes de que la sangre brotara de su frente, lo que llevó a varios de los presentes y a miembros de la seguridad y la escolta a acudir rápidamente a ayudarlo y prestarle los primeros auxilios.

El presidente de la Federación Marroquí de Fútbol recibió los primeros auxilios en el lugar del incidente, antes de abandonar la sede de la reunión en dirección a su coche, como paso previo a su traslado a una de las clínicas para completar el tratamiento, realizar las pruebas necesarias y confirmar que no sufría complicaciones a causa del choque.

El suceso suscitó un amplio interés en los ámbitos marroquíes y en las plataformas de redes sociales, dados los cargos deportivos y gubernamentales que ocupa Lekjaa y su destacado papel en la gestión del fútbol marroquí.

Se espera que Lekjaa asista hoy, domingo, al partido amistoso que enfrenta a la selección marroquí con su homóloga de Malí en el Gran Estadio de Tánger, en el cierre del parón internacional, sin que exista confirmación oficial sobre su capacidad para estar presente tras la lesión.