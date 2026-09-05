Vídeo: Watkins revela el motivo de su fichaje por la liga saudí y hace su primera promesa a la afición del Al-Hilal

El inglés Ollie Watkins, delantero del Al Hilal, reveló los motivos de su decisión de fichar por la Roshn Saudi League durante el actual mercado de fichajes de verano.

Watkins se incorporó al Al Hilal en el mercado veraniego en curso, procedente del Aston Villa, para participar como suplente y marcar un gol en la victoria por 3-0 sobre el Al Ahli, el pasado martes, antes de comenzar como titular sin anotar en el triunfo por 2-0 sobre el Al Shabab, ayer viernes.

Tras el final del partido, Watkins declaró, en unas manifestaciones recogidas por el diario saudí "Asharq Al Awsat", sobre los motivos de su fichaje por la Roshn Saudi League: "Personalmente, quería afrontar un nuevo desafío que se me presentó a mí y a mi familia".

Y aclaró: "Hemos vivido en el Reino Unido toda nuestra vida, y mudarnos aquí y explorar una nueva cultura es una experiencia realmente magnífica".

Añadió: "Todos nos han recibido calurosamente y no han escatimado en ninguna ayuda; jugar para un club del tamaño del Al Hilal, como el mayor de los clubes de Arabia Saudí, es una oportunidad asombrosa para mí, pues he venido aquí para conseguir campeonatos y títulos".

Continuó: "El ritmo de juego es muy bueno; es natural que el compás del encuentro se ralentice en algunos periodos por las altas temperaturas, pero la competición cuenta con jugadores de una calidad enormemente elevada, y me adaptaré rápidamente a las condiciones climáticas".

Por otra parte, el delantero inglés hizo una promesa a la afición del Al Hilal, al afirmar: "Prometo a la afición marcar muchos goles".

Y prosiguió: "No participé en la pretemporada, así que actualmente estoy trabajando en recuperar plenamente mi forma física y mi ritmo; esperadme pronto, pues quizá me veáis marcar más de un gol en un solo partido durante los próximos encuentros".

Y agregó: "Hoy disputé un partido completo, y en un ambiente diferente; hay elementos nuevos que se han incorporado al Al Hilal recientemente, y yo soy uno de ellos, y todos estamos pasando actualmente por una etapa de compenetración y adaptación".

Y concluyó: "La armonía y la química entre nosotros se desarrollarán con toda seguridad con el tiempo, pero lo más importante para nosotros hoy es conseguir la victoria y sumar todos los puntos".