El comunicador Walid Al Faraj hizo estallar una sorpresa mayúscula sobre el futuro del francés Karim Benzema, delantero del Al Hilal, tras revelar nuevos detalles entre bastidores relacionados con las opciones que se le plantean a la estrella francesa, las cuales podrían llevarlo a tomar una decisión sorprendente: poner fin a su carrera futbolística y encaminarse hacia el retiro durante el próximo periodo.

Durante su programa "Rotana Sport con Walid", Al Faraj habló sobre el destino de Benzema tras acercarse su salida del Al Hilal, aclarando que el jugador recibió varias opciones respecto a su futuro, ante el deseo de las partes implicadas de que continúe dentro del fútbol saudí, ya sea mediante el traspaso a un nuevo club o tomando una decisión completamente distinta.

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Al Faraj dijo que a Benzema se le presentaron varias alternativas, aclarando que las opciones planteadas incluían el traspaso al Al Shabab o el regreso al Al Ittihad, al ser dos de los clubes que podrían haber recibido al delantero francés en caso de continuar su experiencia en la Roshn League.

Y añadió: "Se le presentaron a Benzema varias opciones, entre ellas el traspaso al Al Shabab o el regreso al Al Ittihad, pero rechazó ambas, y cuando la decisión quedó en sus manos, indicó que se inclinaba por retirarse del fútbol", en un giro que podría poner fin a la trayectoria de uno de los delanteros más destacados de su generación.

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Al Faraj aclaró que la idea de Benzema de retirarse podría estar vinculada a su deseo de mantener su vínculo con Arabia Saudí mediante contratos y otros compromisos que van más allá del aspecto deportivo, señalando que el jugador está ligado a un contrato importante como embajador del turismo saudí, además de su papel relacionado con la promoción de la candidatura de Arabia Saudí para acoger el Mundial 2034.

Y dijo: "Benzema tiene un contrato principal que no se relaciona únicamente con la práctica del fútbol, sino que está ligado también a su labor como embajador del turismo saudí y embajador de la candidatura del Reino para el Mundial 2034, y por ello el retiro podría ser una opción planteada para él con el fin de conservar estos roles".

Y concluyó: "El Al Hilal alcanzó con Benzema un buen acuerdo sobre el cobro de sus emolumentos, y el príncipe Al Waleed bin Talal será quien se haga cargo de ese dinero".

Estos acontecimientos llegan después de que la salida de Benzema del Al Hilal se volviera inminente tras la contratación del inglés Ollie Watkins por parte del club, en un paso que refleja la orientación de "El Líder" hacia la reconstrucción de su línea ofensiva, lo que abrió la puerta a las preguntas sobre el próximo destino del delantero francés.

Benzema había vivido una experiencia en el fútbol saudí desde su traspaso al Al Ittihad en 2023, antes de pasar al Al Hilal, en una trayectoria que fue testigo de muchos logros y polémicas, hasta convertirse la etapa actual en un punto decisivo que determinará si continuará jugando o si elegirá bajar el telón sobre su carrera futbolística.

Las declaraciones de Al Faraj se enmarcan en lo que reveló sobre los entresijos relacionados con el futuro del jugador, a la espera de que Benzema resuelva su situación de forma oficial, pero la opción del retiro, en caso de tomarla, sería un final emocionante para la trayectoria de una estrella que conquistó grandes títulos con el Real Madrid y vivió experiencias destacadas al más alto nivel antes de su traspaso a la liga saudí.