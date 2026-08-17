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imago-sport-1081064025.jpgAbdullah Ahmed
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Vídeo: Waleed Al-Farraj: "El Hilal de Inzaghi corta la respiración"

Al-Raed vs Al Hilal
Al-Raed
Al Hilal
King Cup
S. Inzaghi
Arabia Saudí
Italia

Una declaración impactante

El famoso periodista Waleed Al Faraj realizó unas declaraciones llamativas en las que comentó el nivel a la baja del Al Hilal, pese a la victoria por dos goles a cero sobre el Al Raed, la noche del lunes, en el marco de la ronda de los 32 de la Copa del Custodio de las Dos Mezquitas Sagradas.

Al Faraj dijo a través de su programa "Rotana Sport con Waleed": "El Al Hilal, bajo el mando de Simone Inzaghi, corta la respiración, pues no ofrece nada que merezca la pena ver".

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Y añadió: "No sé cuál es la razón de este declive, es cierto que el equipo gana, pero no ofrece el nivel exigido o esperado de él".

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Al Hilal
HIL

El Al Hilal y su entrenador Inzaghi sufren críticas constantes debido al nivel futbolístico a la baja desde la temporada pasada, lo que provocó la pérdida de todos los títulos a excepción de la pasada edición de la Copa del Rey.

El nombre de Inzaghi se ha vinculado en repetidas ocasiones con la salida de las filas del Al Hilal, debido a su identidad poco adecuada para el equipo en el momento actual.

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