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imago-sport-1082167525.jpgZUMA Press Wire
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Vídeo: «Vuelve al vestuario»: ¡el entrenador del Barcelona reprende a Ademi por una extraña actitud!

K. Adeyemi
Barcelona vs Rayo Vallecano
Barcelona
Rayo Vallecano
Primera División
Alemania
España

¿Cuál es la historia?

El alemán Karim Adeyemi, delantero del Barcelona, protagonizó una situación curiosa tras el partido ante el Rayo Vallecano, después de verse obligado a realizar entrenamientos adicionales al término del encuentro, aunque apareció sobre el césped calzando unas chanclas en lugar de las botas deportivas, en una imagen que llamó la atención de las cámaras de la retransmisión televisiva.

Según lo captado por las cámaras de "DAZN", Adeyemi, de 25 años, se dirigió al preparador físico Pepe Conde para participar en los entrenamientos adicionales destinados a los suplentes y a quienes no habían disputado los minutos suficientes durante el partido, pero el preparador se dio cuenta rápidamente de que el delantero alemán no llevaba el calzado adecuado.

Conde le dirigió una ligera reprimenda a Adeyemi, antes de pedirle que regresara al vestuario y se pusiera unas botas deportivas para poder realizar los entrenamientos con normalidad y seguridad.

El episodio ocurrió ante la mirada de Gerard Martín y Eric García, cuando Adeyemi y el preparador físico intercambiaron una breve conversación, antes de que el jugador se dirigiera rápidamente al vestuario para cumplir las instrucciones de Conde.

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El asunto no llevó más que unos minutos, ya que Adeyemi regresó al terreno de juego tras ponerse sus botas deportivas y se sumó al programa de entrenamiento previsto junto a sus compañeros sin ningún otro contratiempo.

Estos entrenamientos adicionales forman parte de un programa físico que el Barcelona aplica tras los partidos, especialmente con los jugadores que no participaron o disputaron minutos limitados, con el objetivo de mantener su puesta a punto física y compensar la carga física que sus compañeros acumularon durante el encuentro.

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