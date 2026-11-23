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El Al-Ahli saudí recibió un duro golpe en su visita a Catar al desperdiciar una ventaja de dos goles ante el Al-Shamal y caer por 3-2 en un vibrante duelo de la quinta jornada de la fase liga de la AFC Champions League Elite, disputado este lunes por la noche.

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El conjunto local se llevó la victoria con un gol agónico en el primer minuto del tiempo añadido, privando al equipo saudí de un resultado positivo en una noche marcada por la exhibición de su antigua estrella, Riyad Mahrez. El Al-Shamal alcanzó los ocho puntos y se sitúa séptimo en la clasificación de la Zona Oeste, empatado con el Al-Ahli, que se quedó en la sexta posición.

El Al-Ahli salió con fuerza y abrió el marcador pronto, en el minuto 11, cuando Firas Al-Buraikan aprovechó un pase entre líneas del inglés Ivan Toney y definió con la zurda desde dentro del área para adelantar al equipo saudí. El Al-Ahli tuvo la ocasión de ampliar su ventaja en el minuto 15, cuando el árbitro señaló penalti a favor del brasileño Galeno tras ser derribado dentro del área, pero Ivan Toney lo desperdició en el minuto 19, después de que el portero Babacar Seck detuviera su disparo y mantuviera vivo al Al-Shamal en el partido.

El Al-Shamal intentó aprovechar la oportunidad para meterse en el partido, y Mahrez apareció en el minuto 28 para fabricar una ocasión para su equipo al servir el balón a Federico Paes, cuyo disparo desde fuera del área se topó con la defensa del Al-Ahli. En el minuto 30, Galeno puso a prueba al portero local con un disparo desde fuera del área que detuvo Seck. Los últimos minutos de la primera parte trajeron ocasiones en ambas porterías, y Mahrez volvió a dejarse ver en el minuto 45 al provocar una falta en el costado derecho, antes de probar él mismo desde fuera del área en el 45+3, aunque la zaga del Al-Ahli neutralizó su intento. Así, el primer tiempo terminó con ventaja mínima para los visitantes.

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Tras el inicio de la segunda parte, el Al-Ahli buscó ampliar la diferencia. Ziyad Al-Johani desperdició una ocasión en el minuto 47 al cabecear fuera un centro de Galeno, antes de que Ivan Toney firmara el segundo gol en el minuto 58 con un disparo raso desde dentro del área.

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El Al-Shamal respondió rápido y Baghdad Bounedjah recortó distancias en el minuto 62 al empujar el balón a placer dentro del área.

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Mahrez siguió liderando los ataques del conjunto local hasta asistir en el gol del empate en el minuto 72: botó un saque de esquina que llegó a Thiago Silva, quien soltó un derechazo desde fuera del área que se coló en la portería de Édouard Mendy para devolver el partido a la casilla de salida con el 2-2.

Cuando el Al-Ahli buscaba recuperar la ventaja en los minutos finales, Alex Collado lo sorprendió con el tercer gol en el 90+1, con un zurdazo desde fuera del área que dio al Al-Shamal una ventaja agónica.

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Collado vio la tarjeta amarilla por una celebración excesiva, y después Trincão intentó empatar con un disparo en el 90+3 que detuvo el portero Babacar Seck. El triunfo agónico del Al-Shamal tuvo un sabor especial para Riyad Mahrez, que se enfrentaba por primera vez a su exequipo desde su salida en el pasado mercado de verano, tras pasar tres temporadas con la camiseta del Al-Ahli y contribuir a la conquista de dos títulos de la AFC Champions League Elite. Su regreso ante la afición de su antiguo club se convirtió en una noche excepcional, ya que asistió en el gol del empate y ayudó a guiar al Al-Shamal hacia una victoria histórica ante el vigente campeón, con la que remontó un 0-2 para ganar de forma emocionante en los últimos instantes.

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