En un partido dramático que cerró la primera jornada del Grupo A de la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", la selección de Omán logró una emocionante victoria sobre su rival de Kuwait por 3-1.

La selección omaní necesitaba ganar, y que su competidor Irak perdiera ante Arabia Saudí, para reforzar sus opciones de clasificación.

Omán recibió un golpe temprano para sus aspiraciones, ya que se puso por detrás con un gol que marcó el kuwaití Shabib Al Khaldi en el minuto 6.









El equipo del entrenador Tarek Sektioui no consiguió al menos igualar el marcador en la primera parte.

Omán reaccionó a partir del minuto 65, cuando marcó el gol del empate por medio de Nasser Al Rawahi.









El entusiasmo de la selección de Omán no se detuvo, y logró añadir el segundo gol, de nuevo por medio de Al Rawahi, que firmó su segundo tanto personal en el minuto 81.









Al Rawahi ejecutó un balón parado en el minuto 84 que fue a la cabeza de Musab Al Shaqsi, quien la mandó a la red y marcó el tercer gol, elevando el casillero de la selección a 4 puntos, los mismos que Irak.





Las selecciones de Omán e Irak quedaron igualadas en puntos y goles, así como en el juego limpio (número de tarjetas), por lo que esta noche se celebrará un sorteo para decidir el nombre del clasificado a semifinales junto a Arabia Saudí.