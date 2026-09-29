En un partido dramático que cerró la primera jornada del Grupo A en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", la selección de Omán logró una emocionante victoria sobre su homóloga de Kuwait por un marcador de 3-1.

La selección omaní necesitaba ganar junto con la derrota de su rival Irak ante Arabia Saudí para reforzar sus opciones de clasificación.

El combinado omaní sufrió un temprano golpe a sus aspiraciones, ya que se puso por detrás con un gol que anotó el kuwaití Shabib Al Khaldi en el minuto 6.









El equipo del entrenador Tarik Sektioui no consiguió, al menos, igualar el marcador en la primera mitad.

Omán reaccionó a partir del minuto 65, cuando anotó el gol del empate por medio de Naser Al Rawahi.









El ímpetu de la selección de Omán no se detuvo, y logró añadir el segundo gol, también por medio de Al Rawahi, que firmó su segundo tanto personal en el minuto 81.









Al Rawahi ejecutó un balón parado en el minuto 84 que se dirigió a la cabeza de Musab Al Shaqsi, quien la colocó en la red, anotando el tercer gol y elevando el marcador de la selección a 4 puntos, la misma cantidad que Irak.





Las selecciones de Omán e Irak quedaron igualadas en puntos y en goles, así como en el juego limpio (número de tarjetas), por lo que esta noche se celebrará un sorteo para decidir el nombre del clasificado a semifinales junto a Arabia Saudí.