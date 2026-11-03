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Villarreal CF v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images Sport
Traducido por

Vídeo: victoria aplastante. El Villarreal se derrumba ante el huracán del París

Villarreal vs Paris Saint-Germain
Villarreal
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones
España
Francia

El equipo de Luis Enrique no tiene piedad

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El Paris Saint-Germain impuso su dominio en el duelo ante el Villarreal y logró una amplia victoria por 6-0, después de marcar cuatro goles en 17 minutos durante la primera parte, antes de ampliar su superioridad con dos tantos en la segunda mitad, en un partido que vio brillar a João Neves y Fabián Ruiz, y la participación del joven David Boly, que anotó su primer gol en la Liga de Campeones.

Neves abrió el marcador en el minuto nueve, tras rematar un balón que le rebotó dentro del área después de un saque de esquina.

Luego, el Paris aprovechó un error del portero Péter Gulácsi en el minuto 12, el balón llegó a Magnes Akliouche, que lo cedió a Désiré Doué, y este último remató a las mallas.

Senny Mayulu dobló la ventaja en el minuto 13, tras rematar un balón que rebotó en la defensa del Villarreal después de un primer intento de Neves.

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Posteriormente, Fabián Ruiz añadió el cuarto gol en el minuto 17, aprovechando un balón rechazado dentro del área tras un intento de Achraf Hakimi.

El Villarreal intentó recortar distancias, pero no marcó ningún gol en la primera parte, y su intento más destacado fue un disparo de Ayoze Pérez en el tiempo añadido, que detuvo el portero Matvéi Safónov, siendo el primer disparo a puerta de los locales.

Con el inicio de la segunda parte, el Villarreal dio entrada a Sergi Cardona en lugar de Nicolas Pépé, pero el Paris siguió amenazando su portería, antes de que Ruiz marcara su segundo gol personal y el quinto de su equipo en el minuto 50, después de recibir un pase de Vitinha, superar a Renato Veiga y colar el balón entre las piernas de Gulácsi.

Luis Enrique realizó varios cambios en la segunda parte, dio entrada a Ibrahim Mbaye y Ferran Torres en el minuto 60, y luego introdujo a Lucas Beraldo, Quentin Ndjantou y David Boly en el minuto 74.

Y apenas cuatro minutos después de su entrada, Boly marcó el sexto gol en el minuto 78, tras aprovechar un pase de Neves, arrancar dentro del área y disparar desde un ángulo cerrado, para que el balón golpeara en Renato Veiga y se alojara en las mallas.

El partido vio varias tarjetas amarillas, ya que Santi Comesaña, Santiago Mouriño, Sergi Cardona, Alberto Moleiro y Quentin Ndjantou recibieron amonestaciones, mientras que el Villarreal realizó un último cambio con la entrada de Pau Navarro en lugar de Alex Freeman en el minuto 79, antes de que el partido siguiera la misma tónica hasta el pitido final, que decretó una victoria aplastante para los parisinos.

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