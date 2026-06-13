El primer gol de Suiza ante Qatar generó polémica, pues se validó tras una jugada dudosa en la que marcó Breel Embolo.

En el minuto 14, el suizo Remo Freuler recibió un pase en profundidad y superó al portero catarí Mahmoud Abu Nada. El portero salió a por el balón, llegó tarde y chocó con él; ambos cayeron al suelo y el árbitro señaló el punto de penalti.

Las repeticiones mostraron que, en el momento del pase, Fährler podría haber estado en fuera de juego.

Tras revisar la jugada, el VAR confirmó la decisión: penalti sin fuera de juego. Breel Embolo lo transformó.

La decisión desató la polémica en las redes, Algunos usuarios aseguraron que el suizo estaba alineado con el último defensa o apenas adelantado, mientras otros sostuvieron que el ángulo de la transmisión no coincidía con la línea oficial del VAR.

beIN Sports consultó al experto arbitral qatarí Saud Al-Adhba, quien mantuvo que el gol no era válido por fuera de juego de Froiler, lo que incrementó las dudas sobre la decisión y el VAR.

Además, Catar se convirtió en el quinto equipo en ir perdiendo al descanso en sus cuatro primeros partidos de un Mundial, tras México (1930-1950), Escocia (1954-1958) y Corea del Sur (1954-1986) Grecia (1994-2010), según las estadísticas de Mr. Sheph.

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