Vídeo: «Una trampa en las gradas del Mundial»... Infantino cae víctima de una artimaña política en el partido de Catar

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, cayó en una trampa que le tendió un asistente al partido entre Canadá y Catar, correspondiente al Mundial de 2026.

Según Foot Mercato, durante el partido en Vancouver, donde Canadá goleó 6-0 a Catar en la Copa del Mundo 2026, el directivo se encontró con una situación inesperada.

El presidente de la FIFA y el primer ministro canadiense, Mark Carney, firmaron una bandera rusa que un aficionado había izado en las gradas. Según Anton Shapovalov, miembro de la asociación de seguidores rusos “Nolivka”, la bandera se mostró oculta hasta el momento de la firma, por lo que Infantino desconocía su origen.

El incidente ha generado numerosas reacciones, sobre todo porque Rusia sigue suspendida de las competiciones de la FIFA y la UEFA desde 2022, tras la invasión de Ucrania.

Cabe recordar que, en los últimos meses, Gianni Infantino había expresado su apoyo a un posible regreso gradual de las selecciones rusas a la escena internacional.

En febrero, el dirigente del fútbol mundial afirmó que esta exclusión solo había generado «más frustración y odio», postura que aún divide a la comunidad deportiva.







