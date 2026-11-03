El Manchester United logró volver a la vida tras conseguir una victoria histórica ante su invitado, la Roma, en la Liga de Campeones de Europa, al estilo de su campeón histórico, el Real Madrid.

El Manchester United venció a su invitado, la Roma, por 3-2, en el partido que los enfrentó la noche del martes en el estadio de Old Trafford, en la cuarta jornada de la fase de liga del torneo europeo.

El argentino Matías Soulé abrió el marcador para el equipo de la capital italiana en el minuto 11 del encuentro, con un remate de zurda sobresaliente, tras quedarse solo ante la portería del guardameta Senne Lammens.

El neerlandés Donyell Malen añadió el segundo gol de la Roma en el minuto 17 del encuentro, de un penalti que remató con maestría a la portería del guardameta belga.

El centrocampista portugués Bruno Fernandes devolvió a su equipo, el Manchester United, al partido en el minuto 58, cuando marcó el gol que recortaba distancias de penalti.

Fernandes envió un centro en el minuto 83, que falló el defensor de la Roma, para que llegara a Matheus Cunha, quien marcó el gol del empate.

El gol de la victoria agónica del Manchester United llegó también por medio de Matheus Cunha, concretamente en el minuto 86, cuando se quedó solo ante la portería por la derecha y remató un balón potente que se alojó en la red del equipo italiano.

Es cierto que Cunha fue expulsado después, en el tiempo añadido del encuentro, pero eso no impidió que su equipo inglés lograra una victoria que le faltaba desde el pasado septiembre.

Desde la victoria por 4-0 ante el Sabah turco en la primera jornada de la Liga de Campeones de Europa, el Manchester United había disputado 9 partidos antes de enfrentarse a la Roma, en los que no había logrado ninguna victoria, y se había conformado con 3 empates frente a 6 derrotas.

La victoria ante la Roma elevó la cuenta del Manchester United a 6 puntos, con los que ocupa el decimoséptimo puesto en la tabla de clasificación del torneo europeo, mientras que la cuenta de la Roma se detuvo en 4 puntos, en el decimonoveno puesto.

Lo curioso es que el Manchester United logró darle la vuelta a una desventaja de dos goles para convertirla en una victoria histórica, tal y como hizo el Real Madrid también ante la Roma en la segunda jornada de la fase de liga del torneo europeo, cuando iba perdiendo por 1-3 antes de terminar el partido a su favor por 4-3.

El equipo inglés espera que esa remontada sea un nuevo punto de partida, como ocurrió con el Real Madrid, que logró ganar todos sus partidos desde entonces, incluido el partido del Clásico contra su eterno rival, el Barcelona.