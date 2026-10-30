El Al Nassr y su afición recibieron un mensaje poco tranquilizador de una de las más destacadas leyendas del Al Hilal, sobre las opciones del equipo de competir por el título de la edición actual de la Liga Profesional Saudí Roshn, después de lanzar un pronóstico llamativo acerca de la posición del "club mundial" en la tabla de clasificación al final de la temporada.

El Al Nassr se había coronado campeón de la edición pasada del torneo y actualmente continúa con sus intentos de mantener su lugar entre los equipos punteros, en medio de una fuerte competencia por el liderato, pues ocupa el segundo puesto con 28 puntos, igualado con el líder Al Qadsiah en número de puntos, aunque por detrás de él por diferencia de goles.

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En unas declaraciones televisivas, Mohamed Al Deayea, exportero del Al Hilal y de la selección saudí, no concedió al Al Nassr grandes opciones de coronarse campeón, afirmando: "Creo que el nivel actual del Al Nassr no lo capacitará para lograr el título de la Liga Roshn, y estará en el cuarto puesto desde mi punto de vista".

Las palabras de Al Deayea encierran un pronóstico llamativo sobre el rumbo de la competición, pues considera que el Al Nassr no podrá mantener su posición actual entre la pareja líder, y podría retroceder hasta el cuarto puesto a medida que se intensifique la competencia durante las próximas jornadas.

Estas declaraciones llegan en un momento en el que el Al Nassr busca mantener sus resultados positivos y defender su título, mientras su afición aguarda la capacidad del equipo de responder dentro del campo y convertir los pronósticos de la leyenda del Al Hilal en un simple comentario mediático.