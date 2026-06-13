Vídeo: Una noche para el recuerdo... Catar suma su primer punto en la Copa del Mundo

Suiza desperdició la victoria en el último suspiro y empató 1-1 con Catar el sábado en el Levi's Stadium. Dominó el partido, pero no pudo mantener la ventaja.

Es el primer punto de Al-Anabi en su segunda Copa, tras quedarse sin sumar en 2022.

Suiza se adelantó con un penalti de Breel Embolo en el 17, pero Khoukhi Boualem salvó a Qatar con un cabezazo en el 90+5. El 1-1 deja abierto el Grupo B, donde todos los equipos suman un punto tras el 1-1 entre Canadá y Bosnia y Herzegovina.

El encuentro fue intenso desde el inicio. Catar creó la primera ocasión, con un remate de Edmílson Júnior que detuvo Kobel en el minuto 2. Luego Suiza impuso su ritmo y dominó con una presión ofensiva constante. que culminó en un penalti pitado por el árbitro tras una falta del portero qatarí sobre Frohler dentro del área, que Embolo transformó con tranquilidad en el minuto 17. Suiza siguió atacando y pudo ampliar la ventaja mediante Zakaria, Ebischer y Vargas, aunque les faltó el último toque para ampliar la ventaja.

Tras el descanso el guion no varió: Suiza siguió dominando y Qatar apenas creaba peligro. La defensa local mejoró y contuvo el peligro, pese a las ocasiones suizas en los minutos 76 y 81, cuando los europeos parecían encaminados hacia la victoria.

Sin embargo, en el 90+5, Boualem Khoukhi cabeceó al segundo palo un centro perfecto y firmó el 1-1 que salvó a Qatar de la derrota y frustró el dominio suizo.

Con este empate, el Grupo B permanece abierto: Suiza, Catar, Canadá y Bosnia y Herzegovina suman un punto cada uno, por lo que las dos jornadas restantes serán decisivas.