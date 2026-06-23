Vídeo: Una noche histórica para Cristiano... Portugal acalla a los críticos con cinco goles ante Uzbekistán

Portugal goleó 5-0 a Uzbekistán este martes en la segunda jornada del Grupo 11 del Mundial 2026.

La noche fue histórica para Cristiano Ronaldo, quien batió varios récords.

Cristiano Ronaldo marcó dos veces (minutos 6 y 39), y completaron la goleada Nuno Mendes (17'), un autogol de Abdulvahid Nematov (60') y Rafael Leão (87').

Con este resultado, Portugal lidera el grupo con 4 puntos y se acerca a la siguiente ronda, uno por encima de Colombia, que mañana jugará contra Congo (tercero con 1 punto), mientras Uzbekistán queda eliminado sin sumar.

El encuentro comenzó con dominio luso y Ronaldo inauguró el marcador en el 6’.









Portugal dispuso de un tiro libre y, contra todo pronóstico, Méndez sorprendió enviando el balón al fondo de la red para el 2-0 en el 17’.









En el 29, Azizjon Janiev lanzó un misil desde fuera del área que el árbitro anuló por falta previa.









El “Don” repitió tras una gran arrancada y un pase perfecto por la derecha que le dejó solo ante el portero, marcando en el 39.

En la segunda parte Portugal mantuvo el control. El portero Abdulvahid Nematov desvió un balón a su propia portería en el 60’, haciendo el cuarto.









Finalmente, el suplente Rafael Leão sentenció con el quinto tanto en el 87’.







