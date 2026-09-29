España mantuvo su brillo al conseguir una nueva victoria, esta vez a costa de Croacia, por un resultado de 4-1, en el encuentro que enfrentó a ambos la tarde de este martes, en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán de la ciudad de Sevilla, dentro de la segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

España comenzó el encuentro con fuerza y con dominio total del balón, hasta que Lamine Yamal marcó el primer gol antes de completarse el segundo minuto.









Croacia logró empatar a través de Dion Beljo, en el minuto 28, encendiéndose así el partido.









España atacó con fuerza hasta que consiguió ponerse por delante de nuevo a través de Marc Pubill en el minuto 31.









En la segunda parte, Lamine Yamal continuó con su brillante actuación y marcó su segundo gol, el tercero para España, en el minuto 63.









Y antes del final, Nico Williams marcó el cuarto gol para España en el minuto 89, confirmando la continuidad del evidente brillo de La Roja.









España elevó su cuenta a 6 puntos en el liderato del tercer grupo del torneo, después de haber vencido en la pasada jornada a Inglaterra, que quedó en segunda posición con 3 puntos por diferencia de goles respecto a Croacia, tercera, mientras que la República Checa ocupó el último lugar sin puntos.



