Noruega estuvo a un pase de las semifinales del Mundial 2026, pero desperdició una ocasión que podría perseguirla años, en una jugada clave ante Inglaterra.

Inglaterra ganó 2-1 tras el tanto inicial noruego, fallando Noruega otra ocasión en la que Alexander Sørloth debió esforzarse más.

Noruega se había adelantado al final de la primera parte con un gran gol de Andreas Skjeldrup y seguía buscando el segundo.

En el 44, Sørloth lideró un contraataque; Erling Haaland esperaba solo en la izquierda, listo para recibir el pase y quedar frente al portero.

Sin embargo, el delantero del Atlético de Madrid optó por conservar el balón y disparar él mismo; la defensa inglesa le cerró y falló el remate. Tres minutos después, Jude Bellingham empató 1-1.

El diario suizo «Blick» apuntó: «Aunque la afición noruega no culpó a Sorloth de la eliminación, muchos creen que un pase habría bastado para que Haaland marcara y pusiera a Noruega 2-0, complicando aún más la remontada inglesa»..

Sin embargo, Jude Bellingham sentenció la victoria inglesa al inicio de la prórroga con el segundo gol.

Inglaterra se prepara para enfrentarse a Argentina en las semifinales el miércoles.

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